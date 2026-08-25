Pháp luật

Khởi tố diễn viên Kiều Thanh về tội mua bán trái phép chất ma túy

SGGPO

Chiều 25-8, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa cho biết đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội triệt phá một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn.

Vụ án được mở rộng từ quá trình triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dụng cụ sử dụng ma túy trên địa bàn phường Yên Hòa.

Khởi tố diễn viên Kiều Thanh
Kiều Thị Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: NAM PHẠM

Theo cơ quan công an, tại thời điểm kiểm tra, Kiều Thị Thanh (nghệ danh Kiều Thanh) cùng một số đối tượng đang sử dụng heroin và ma túy đá.

Cơ quan công an xác định, để có tiền phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy, Kiều Thị Thanh đã bán ma túy cho các đối tượng nghiện để kiếm lời, đồng thời thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy tại nhà.

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Các đối tượng liên quan trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: CÔNG AN PHƯỜNG YÊN HÒA

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 82 bị can về các tội sản xuất công cụ sử dụng ma túy, mua bán trái phép chất ma túy và các hành vi liên quan.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

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ĐỖ TRUNG

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Kiều Thị Thanh Kiều Thanh Yên Hòa Công an TP Hà Nội Đường dây ma túy buôn bán ma túy diễn viên Kiều Thanh

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