Khởi tố diễn viên Kiều Thanh về tội mua bán trái phép chất ma túy

Vụ án được mở rộng từ quá trình triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dụng cụ sử dụng ma túy trên địa bàn phường Yên Hòa.
Theo cơ quan công an, tại thời điểm kiểm tra, Kiều Thị Thanh (nghệ danh Kiều Thanh) cùng một số đối tượng đang sử dụng heroin và ma túy đá.
Cơ quan công an xác định, để có tiền phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy, Kiều Thị Thanh đã bán ma túy cho các đối tượng nghiện để kiếm lời, đồng thời thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy tại nhà.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 82 bị can về các tội sản xuất công cụ sử dụng ma túy, mua bán trái phép chất ma túy và các hành vi liên quan.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.