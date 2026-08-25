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Công an triệu tập bảo vệ khu đô thị đánh nam tài xế xe công nghệ

SGGPO

Liên quan tới vụ việc một bảo vệ có hành vi đánh người tại Khu đô thị Louis City (phường Hoàng Mai, Hà Nội), cơ quan công an đã triệu tập đối tượng lên làm việc.

Ảnh: Cắt từ clip
Ảnh: Cắt từ clip

Chiều 25-8, Công an phường Hoàng Mai thông tin, liên quan tới sự việc đánh người tại trước chốt bảo vệ cổng số 1, khu đô thị trên, đơn vị đã mời nam nhân viên lên làm việc để xác minh thông tin.

Trước đó, sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam bảo vệ có hành vi chửi bới, dùng chân tay hành hung một tài xế xe ôm công nghệ trước chốt bảo vệ cổng số 1, Khu đô thị Louis City (phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoàng Mai đã khẩn trương đến hiện trường kiểm tra, xác minh và triệu tập các cá nhân liên quan để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng hành hung được xác định là L.X.V. (37 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), hiện là nhân viên bảo vệ tại Khu đô thị Louis City. Nạn nhân là anh H.H.P. (22 tuổi, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội).

Hiện Công an phường Hoàng Mai đang tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc.

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