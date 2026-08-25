Cảnh báo giả mạo báo chí, dùng AI dụ đầu tư tiền số trái phép

Kẻ gian đăng bài trên các trang mạng không chính thống dưới dạng “phóng sự điều tra”, mạo danh chương trình truyền hình và phóng viên báo chí để tạo lòng tin, lôi kéo người dùng đầu tư tiền số trái phép

Vietcombank cảnh báo giả mạo báo chí để dụ đầu tư tiền số trái phép

Ngày 25-8, Vietcombank cho biết thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo để dựng bài báo, hình ảnh và lời chứng thực giả mạo ngân hàng, nhằm dụ khách hàng nạp tiền vào các nền tảng đầu tư tiền số không được cấp phép.

Theo đó, các đối tượng đăng bài trên những trang mạng không chính thống dưới dạng “phóng sự điều tra”, mạo danh chương trình truyền hình, phóng viên báo chí. Hình ảnh do AI tạo ra còn mô phỏng trụ sở, biển hiệu, đồng phục nhân viên Vietcombank. Tuy nhiên, bảng tên, dây đeo thẻ nhân viên và chữ trên biển hiệu, trên tường không đúng bộ nhận diện thương hiệu của ngân hàng.

Các đối tượng đưa ra cam kết lợi nhuận phi thực tế, như chỉ cần vài triệu đồng vốn ban đầu có thể thu về hàng chục triệu đồng mỗi tháng, rút tiền trong vòng 24 giờ; đồng thời quảng bá nền tảng “hoạt động hợp pháp” và có hàng chục ngàn người Việt Nam tham gia.

Đáng chú ý, các đường dẫn trong bài viết đều dẫn tới nút “Đăng ký ngay”, sau đó chuyển người dùng đến website có nguy cơ thu thập thông tin cá nhân, yêu cầu nạp tiền hoặc liên kết tài khoản ngân hàng.

Đối tượng lừa đảo giả mạo hình ảnh của VTV, Vietcombank và phóng viên VTV

Vietcombank khẳng định không hợp tác, liên kết, giới thiệu hoặc phân phối sản phẩm của các nền tảng giao dịch tiền số trái phép và các nền tảng đầu tư tương tự. Mọi nội dung gắn tên, hình ảnh, nhận diện thương hiệu Vietcombank với các nền tảng này đều là giả mạo.

Ngân hàng khuyến cáo khách hàng không nạp tiền, chuyển khoản hoặc liên kết tài khoản ngân hàng với các nền tảng không rõ nguồn gốc; không truy cập đường link lạ, cài ứng dụng không chính thống hoặc cung cấp mã OTP, mã PIN, mật khẩu, thông tin thẻ và thông tin đăng nhập VCB Digibank cho bất kỳ ai.

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NHUNG NGUYỄN