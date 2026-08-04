Chặn nguồn cung dụng cụ sử dụng ma túy qua mạng

Nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy đang “núp” dưới tên gọi phụ kiện hồ cá, thiết bị phòng thí nghiệm hay đồ thủy tinh trang trí, được rao bán công khai trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Việc Công an TPHCM liên tiếp triệt phá các đường dây quy mô lớn cho thấy cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy đang được mở rộng đến từng mắt xích cung ứng, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách về trách nhiệm kiểm duyệt của các sàn thương mại điện tử (TMĐT) và đơn vị giao nhận.

Thị trường ngầm núp bóng hàng dân dụng

Chỉ cần gõ các từ khóa như “ống thủy tinh”, “ống thủy tinh thổi sẵn”, “bình đốt dầu mini”, “điếu cày mini”... trên các sàn TMĐT hoặc mạng xã hội, người dùng dễ dàng tiếp cận hàng loạt sản phẩm có thể dùng để sử dụng ma túy. Các mặt hàng này có giá từ vài chục ngàn đồng đến hơn 1 triệu đồng, phần lớn gắn mác hàng ngoại, được ngụy trang dưới dạng phụ kiện hồ cá, vật tư phòng thí nghiệm hoặc đồ thủy tinh trang trí.

Phóng viên Báo SGGP thử đặt mua 5 chiếc “nỏ” thủy tinh từ nước ngoài qua một sàn TMĐT, với tổng chi phí 153.000 đồng, gồm cả cước giao tận nhà tại TPHCM. Với sản phẩm điếu cày thủy tinh mini, khi phóng viên hỏi có thể dùng để hút “cỏ”, cần sa, ma túy đá hay không, người bán chỉ trả lời: “Chỉ bán phụ kiện thuốc lào...”.

Đáng lưu ý, dù sàn TMĐT yêu cầu nhập số căn cước công dân để xác thực, khi phóng viên nhập sai dãy số, hệ thống vẫn chấp nhận, cho phép hoàn tất đơn và giao hàng bình thường. Phóng viên sau đó đã hủy đơn. Lỗ hổng này cho thấy khâu kiểm duyệt và xác thực của sàn TMĐT, đơn vị giao nhận còn lỏng lẻo.

Hình ảnh dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy được rao bán trên mạng xã hội. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tiếp nhận hình ảnh do phóng viên cung cấp, một cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM, xác nhận, các loại ống, nỏ, điếu biến tướng này thực chất là phương tiện chuyên dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Nỏ thủy tinh thường được dùng để sử dụng ma túy đá; điếu cày thủy tinh mini có thể dùng hút cỏ Mỹ, cần sa.

Trước đó, Công an TPHCM đã “cất lưới” một chuyên án đặc biệt lớn, bắt nguồn từ việc kiểm tra hành chính một căn nhà trên địa bàn và phát hiện 10 nỏ thủy tinh. Lần theo đầu mối, Phòng PC04 bóc gỡ đường dây sản xuất, mua bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 12 bị can.

Khám xét nhiều địa điểm, công an thu giữ hơn 100.000 mẫu vật và dụng cụ bán thành phẩm. Tiếp đó, từ dấu hiệu nghi vấn tại một khách sạn, Công an xã Đông Thạnh phối hợp các lực lượng nghiệp vụ bóc gỡ đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 30 đối tượng; thu giữ gần 1kg ma túy đá, hơn 12.000 bình, nỏ, ống thủy tinh và hơn 5 triệu túi zip.

Tàng trữ từ 6 dụng cụ trở lên có thể bị xử lý hình sự

Quá trình điều tra gặp không ít khó khăn do các đối tượng ngụy trang dưới hình thức kinh doanh thiết bị y tế, đồ thủy tinh dân dụng; giao dịch qua nhóm kín và sử dụng dịch vụ giao hàng công nghệ. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TPHCM đã làm rõ vai trò của từng mắt xích để xử lý triệt để. Lãnh đạo Phòng PC04 cảnh báo, nhiều người lầm tưởng nỏ thủy tinh, coóng, bình hút chỉ là đồ chơi hoặc vật trang trí thông thường.

Tuy nhiên, Điều 254 Bộ luật Hình sự quy định hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi phạm tội. Theo quy định hiện hành, tàng trữ từ 6 đơn vị dụng cụ trở lên, như nỏ, coóng, bình hút..., đã có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trung tá Phạm Ngọc Tuấn Dũng, Phó Trưởng Phòng PC04, Công an TPHCM, cho biết: “Thực tiễn đấu tranh cho thấy hoạt động cung cấp dụng cụ sử dụng ma túy đang hình thành một thị trường riêng, vận hành tinh vi, thu lợi bất chính lớn”. Công an TPHCM sẽ tiếp tục rà soát các điểm kinh doanh dụng cụ sử dụng ma túy trên không gian mạng và ngoài thực tế.

Công an các phường, xã được yêu cầu kiểm tra chặt các tiệm tạp hóa, cửa hàng thuốc lá, cơ sở kinh doanh phụ kiện thủy tinh có dấu hiệu vi phạm. “Mục tiêu của chúng tôi là giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy, hướng tới xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030”, Trung tá Phạm Ngọc Tuấn Dũng nhấn mạnh.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hùng Quân, Đoàn Luật sư TPHCM, phân tích: Trường hợp người kinh doanh biết rõ người mua sử dụng các vật dụng trên để dùng ma túy nhưng vẫn cung cấp thì có dấu hiệu đồng phạm hoặc có thể cấu thành tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Luật sư đề xuất siết chặt điều kiện kinh doanh đồ thủy tinh chuyên dụng, buộc người mua cá nhân khai báo thông tin nhân thân; tăng mức xử phạt hành chính và hoàn thiện chế tài hình sự để đủ sức răn đe.

NGUYỄN TÂN