Khởi tố đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng

Chiều 27-7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thế Cường (29 tuổi, trú xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.