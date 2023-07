Khởi tố đối tượng tấn công bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Ngày 18-7, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm rời khỏi nơi cư trú với bị can Đào Quốc Bảo (sinh năm 1982) về hành vi gây rối trật tự công cộng.