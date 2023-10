Khởi tố Dũng "Salom" vì chống đối cảnh sát giao thông

Ngày 11-10, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng thông tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tập trung kiểm soát, xử lý chuyên đề về nồng độ cồn, ngày 7-9, tổ công tác số 1 gồm Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng tổ chức lập chốt kiểm soát trên đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác dừng phương tiện xe ô tô BKS 30A - 872.09 của người điều khiển phương tiện là Phạm Trung Dũng.

Tuy nhiên, Dũng không chấp hành thổi nồng độ cồn; có thái độ, lời nói rất phản cảm, xúc phạm, bôi nhọ làm mất uy tín, đưa ra nhiều yêu cầu trái các quy định, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CSGT.

Sau 3 ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trung Dũng về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Dũng "Salom" là một người có nhiều lượt theo dõi trên một diễn đàn về giao thông.