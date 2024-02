Khởi tố giám đốc công ty trốn thuế

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hiển, Giám đốc Công ty cổ phần Thành Vinh Hà Tĩnh.

Cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiển

Ngày 7-2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hiển (sinh năm 1979, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) về hành vi trốn thuế, quy định tại Khoản 3, Điều 200, Bộ Luật Hình sự.

Theo đó, Nguyễn Thị Hiển là Giám đốc Công ty cổ phần Thành Vinh Hà Tĩnh, hoạt động sản xuất gạch tuynel tại xã Vượng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Trong năm 2022, công ty này đã xuất bán hàng hóa số lượng lớn với tổng giá trị 15 tỷ đồng, nhưng không xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng, không kê khai nộp thuế, trốn tiền thuế GTGT đầu ra phải nộp với tổng gần 1,2 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

DƯƠNG QUANG