Khởi tố Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai

Ngày 5-5, Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đối với ông Dương Việt Hồng, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai (đóng tại phường An Bình, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.