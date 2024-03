Khởi tố người đàn ông ngáo đá dùng dao uy hiếp học sinh và giáo viên trong trường mầm non

Liên quan đến vụ việc người đàn ông ngáo đá dùng dao xông vào Trường mầm non Tuổi Thần Tiên (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) uy hiếp học sinh và giáo viên, ngày 12-3, Cơ quan điều tra Công an thành phố Mỹ Tho đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Quân (37 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.