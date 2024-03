Tiền Giang: Đối tượng nghi ngáo đá mang dao vào trường mầm non uy hiếp giáo viên và học sinh

Đến 9 giờ sáng 1-3, lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang đã khống chế được người đàn ông nghi “ngáo đá” cầm dao xông vào Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên (Phường 5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang), uy hiếp an toàn của hàng chục trẻ và giáo viên tại đây.