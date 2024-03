Khởi tố nhóm đối tượng chém người, gây thương tích ở tiệm làm tóc

Ngày 20-3, Công an TP Quảng Ngãi cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can để tạm giam đối với nhóm đối tượng chém người, gây thương tích ở một tiệm làm tóc tại Quảng Ngãi.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam các bị can gồm Nguyễn Thiện Đức (19 tuổi, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi), Cao Văn Hoàng (21 tuổi, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) và tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Thái (23 tuổi, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) cùng về tội cố ý gây thương tích.

Nhóm đối tượng trong vụ gây án tại một tiệm làm tóc ở Quảng Ngãi bị bắt giữ

Trước đó, vào ngày 9-2, anh Đ.T.T (17 tuổi, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) đang ở trong tiệm làm tóc trên đường Lê Đại Hạnh (TP Quảng Ngãi), nhóm đối tượng trên và một người tên Hùng mang dao đến chém anh T. dẫn đến thương tích 11%. Sau khi gây án, nhóm đối tượng này đã bỏ trốn.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xác minh và bắt giữ nhóm người gây án.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

NGUYỄN TRANG