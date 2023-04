Khởi tố về tội giết người đối với tài xế điều khiển xe tông chết 1 CSGT và 2 người dân

Ngày 27-4, Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan CSĐT đã có quyết định khởi tố bị can về tội Giết người đối với tài xế điều khiển xe bán tải sử dụng và vận chuyển ma túy tông chết 1 CSGT và 2 người dân.