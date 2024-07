Khởi tố vụ án nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) bị lừa đảo hơn 171 tỷ đồng

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trả lời chất vấn tại kỳ họp

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh tiếp nhận và xử lý 125 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điều tra làm rõ 40 vụ, 46 đối tượng.

Trong đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra 76 vụ (chiếm 60,8 % tổng số vụ lừa đảo), tổng số tiền bị chiếm đoạt là trên 325,4 tỷ đồng; đã điều tra làm rõ 4 vụ, 14 đối tượng (đạt tỷ lệ 5,06%).

Lừa đảo bằng hình thức bán hàng online nhận hoa hồng là 23 vụ (chiếm tỷ lệ 29,11%); giả danh công an nói bị hại liên quan đường dây ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia, giả danh khác là 20 vụ (chiếm tỷ lệ 25,31%); sử dụng tài khoản Zalo, Telegram lừa tham gia đầu tư các sàn giao dịch ảo, mua tiền điện tử, đầu tư chứng khoán là 15 vụ…

Đáng chú ý là vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương (nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch) bị các đối tượng mạo danh Phó Giám đốc Công an tỉnh gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt hơn 171 tỷ đồng. Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an xác lập chuyên án tập trung đấu tranh, điều tra làm rõ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và khởi tố 10 bị can về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

Đây là vụ án phức tạp liên quan nhiều đối tượng hoạt động tại nước ngoài, do đó Công an tỉnh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an một số tỉnh, thành điều tra mở rộng, để xử lý theo quy định pháp luật.

HOÀNG BẮC