Không có tàu thuyền ở trong khu vực nguy hiểm của bão số 15

Theo cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai, đến chiều 27-11, trên biển còn 3.994 tàu thuyền hoạt động, nhưng không có tàu nào trong vùng nguy hiểm của bão số 15.

Bão số 15 liên tục đổi hướng. Ảnh: Mô ﻿hình dự báo chiều 27-11 của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, đến chiều 27-11, các đơn vị biên phòng tuyến biển tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến TPHCM đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 48.380 phương tiện với 246.758 người biết diễn biến của bão số 15 để chủ động phòng tránh.

Trong số đó, trên biển còn 3.994 tàu với 23.803 người; đang neo đậu tại các bến là 44.386 tàu với 222.955 người...

Cập nhật đến 18 giờ ngày 27-11, không có phương tiện nào ở trong khu vực nguy hiểm. Một số địa phương đã thực hiện hoặc có lệnh cấm biển gồm Đắk Lắk từ ngày 26-11 và Khánh Hòa từ ngày 28-11.

Cập nhật thông tin đến chiều tối 27-11 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tâm bão số 15 đã di chuyển đến tọa độ khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc - 113,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/giờ. Tuy nhiên, từ nay đến ngày 2-12, bão sẽ liên tục đổi hướng trên quỹ đạo tiến vào vùng biển Nam Trung bộ. Cụ thể, từ chiều tối 27-11 đến 28-11, bão di chuyển hướng Tây Tây Nam, tốc độ rất chậm (3-5km/giờ) với cường độ giảm xuống còn cấp 11, giật cấp 14. Từ chiều tối 28-11 đến 30-11, bão di chuyển hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 3-5km/giờ, cường độ giảm còn cấp 10, giật cấp 13. Từ khoảng ngày 1 và 2-12, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc (tốc độ 3-5km/giờ), sau đó đổi sang hướng Tây với tốc độ 5-10km/giờ và tiếp tục suy yếu dần.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thông tin thêm: Tổng số người chết và mất tích do thiên tai ở Trung bộ đến 18 giờ ngày 27-11 là 108 người.

Tính đến 17 giờ ngày 27-11, còn 45 trường học vẫn phải cho học sinh nghỉ học: Khánh Hòa 39 trường (dự tính hoàn thành dọn dẹp vệ sinh trước ngày 29-11); Đắk Lắk 6 trường (đã hoàn thành dọn dẹp vệ sinh). Theo kế hoạch, học sinh tại các trường này sẽ trở lại lớp từ ngày 1-12. Các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi đã cho học sinh đi học bình thường.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng cho biết, các bệnh viện, trạm y tế cấp xã đã hoạt động khám chữa bệnh trở lại cho người dân. Hiện đang tiếp tục công tác khử trùng, tiêu độc tại các khu dân cư. Bộ Y tế, Sở Y tế của các tỉnh và thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, TPHCM đã tổ chức các đoàn, tổ chi viện y tế hỗ trợ cho các tỉnh bị thiệt hại.

Hệ thống điện cơ bản đã phục hồi, không còn khu vực mất điện kéo dài. Thông tin liên lạc cũng đã ổn định, mạng cố định và di động trở lại bình thường (theo báo cáo sáng 27-11, còn 35/301 xã mất kết nối mạng cố định và 59 trạm BTS mất kết nối mạng di động).

Ước tổng thiệt hại kinh tế đến chiều tối 27-11 là 14.352 tỷ đồng.

