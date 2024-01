Không để người dân gặp bất kỳ cú sốc kinh tế nào cũng có thể trở thành người nghèo

Ngày 24-1, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự hội nghị có Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại đây, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, 3 năm qua, dù tình hình khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực về kinh tế - xã hội, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Những kết quả này có sự đóng góp rất to lớn, quan trọng của MTTQ các cấp.

Đồng chí đánh giá, MTTQ ngày càng chú trọng, làm tốt vai trò là liên minh chính trị, hiệp thương dân chủ, thống nhất hành động trong các tổ chức thành viên, tạo được sức ảnh hưởng, lan tỏa tích cực trong các tầng lớp nhân dân. Vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, quyền làm chủ của nhân dân, chất lượng giám sát, phản biện xã hội đã được tăng cường, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối giữa Đảng với các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Trương Thị Mai mong MTTQ Việt Nam tiếp tục hoạt động tích cực, có chỉ đạo cụ thể để các văn bản của Đảng đi vào cuộc sống, nâng cao được hiệu quả hoạt động của mặt trận. Mỗi hoạt động của mặt trận phải thực chất, gắn với cuộc sống của nhân dân, gắn với tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Ảnh: QUANG PHÚC

Về những trọng tâm công tác của công tác mặt trận năm 2024, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị cần đổi mới công tác nắm tình hình nhân dân; phản ánh ý kiến nhân dân, giải quyết vấn đề bức xúc, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện, giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng các cuộc vận động toàn dân; quan tâm các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, người gặp khó khăn, người yếu thế trong cuộc sống.

Đánh giá cao sáng kiến năm 2024, mặt trận sẽ tổ chức thí điểm khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: “Đây chính là công việc dành cho nhân dân chúng ta. Tổ chức thí điểm làm sao cho kết quả này phải thực chất và khu dân cư đã được công nhận phải thực sự là khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Mặt trận làm được điều này cũng là đóng góp to lớn cho cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân”.

“Điều tôi muốn nhấn mạnh đó là mặt trận tiếp tục làm cho những nội dung này phải được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thực chất, sao cho người dân người ta thấy được hình ảnh của mặt trận trong cuộc sống của mình; làm sao cho mỗi người dân phải thấy được là khi mặt trận đã tham gia vào cuộc sống của mình thì người dân tìm được cái thực tâm, thực chất, tấm lòng, trái tim, tình cảm dành cho người dân”, đồng chí Trương Thị Mai phát biểu. Đó chính là cách để tạo được sức mạnh đại đoàn kết, sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân.

Cũng theo đồng chí Trương Thị Mai, năm 2024, tình hình còn nhiều khó khăn, cần sự nỗ lực cao của toàn hệ thống. Đặc biệt, từ ngày 1-7-2024, chúng ta bắt đầu triển khai cải cách tiền lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội, chính sách người có công, một số chính sách an sinh gắn liền với lương. Không chỉ lo cho bộ máy của hệ thống chính trị mà còn là người hưởng lương hưu, người có công và những chính sách an sinh xã hội khác để tiếp tục cải thiện, nâng cao cuộc sống...

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo đồng chí Trương Thị Mai, chính sách này tạo mạng lưới an sinh để bảo người dân không bị “rớt xuống”. Chính sách bảo hiểm, chính sách an sinh trở thành trụ cột và phải được quan tâm để cho hàng chục triệu người bước vào tuổi già không bị rơi vào tình trạng không có đồng thu nhập nào.

“Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội là những trụ cột rất quan trọng trong an sinh xã hội. Nếu không tạo được mạng lưới rộng lớn thì người dân gặp bất kỳ cú sốc kinh tế nào cũng có thể trở thành người nghèo, kể cả người đang sống ở TPHCM hay những đô thị phát triển, họ có thể trở thành người thất nghiệp và người nghèo. Do đó, mạng lưới an sinh là một trong những vấn đề quan tâm, đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng hỗ trợ cho người dân để giải quyết vấn đề này”, đồng chí Trương Thị Mai nêu.

Nếu MTTQ ngày càng thiết thực, gắn sát với cuộc sống người dân, từ sức khỏe đến giáo dục, làm ăn, sinh kế, mặt trận sẽ có được niềm tin, có được sự đồng thuận và đó chính là mặt trận đã làm làm tốt được cầu nối giữa Đảng với nhân dân. “Tôi rất mong MTTQ ủng hộ, góp phần cho quan điểm, phương châm dựa vào dân để xây dựng Đảng”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

