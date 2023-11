Không khí lạnh nối tiếp không khí lạnh

Miền Bắc đã có rét đậm, miền Trung đang mưa rất to nhưng theo cơ quan khí tượng, từ tối 15-11 sẽ có một lớp không khí lạnh mạnh tăng cường thêm xuống các khu vực ở phía Bắc nước ta.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh mạnh (đợt thứ hai) này đang di chuyển dần xuống phía Nam. Từ đêm 15-11, sóng không khí lạnh đợt thứ hai sẽ bắt đầu tác động tới khu vực miền núi phía Bắc, sau đó lan tỏa dần xuống đồng bằng Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. Đợt sóng không khí lạnh này có thể gây gió Đông Bắc (gió lạnh) sâu trong đất liền đạt tới cấp 3, vùng ven biển đạt cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Không khí lạnh mạnh tăng cường sẽ tiếp tục làm nền nhiệt ở miền Bắc và Bắc miền Trung giảm sâu hơn, kéo dài hơn. Dự báo nhiệt độ phổ biến ở miền Bắc và Bắc Trung bộ chỉ còn 14-17oC (miền núi phổ biến 11-14oC, vùng núi cao xuống dưới 10oC).

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, dưới 10oC là ngưỡng rét hại. Đợt không khí lạnh thứ hai này có cường độ mạnh hơn đợt trước, khiến miền núi phía Bắc (nhất là Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn) rét sâu hơn.

Theo dữ liệu gửi về từ các trạm đo của Tổng cục Khí tượng - Thủy văn, trong ngày 14-11, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đã có mưa to, riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 344mm, Hòa Ninh (Đà Nẵng) 208mm, Quế Long (Quảng Nam) 179mm...

Dự báo từ ngày 15 đến 17-11, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa tiếp tục mưa đến mưa to do không khí lạnh gây ra. Trong đó, ngày 15 đến chiều 16-11, từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến là 200-400mm, có nơi trên 600mm; Bình Định mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 400mm; các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Khánh Hòa mưa 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Từ đêm 15-11 đến chiều 16-11, khu vực Nam Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa 50-100mm, có nơi trên 200mm. Từ đêm 16 đến ngày 17-11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tiếp tục mưa nhưng cường độ giảm còn 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ đêm 14-11 đến chiều 16-11, ở phía Đông của khu vực Tây Nguyên cũng có mưa vừa ở mức 50-80mm, có nơi mưa to trên 100mm.

Chiều 14-11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tiếp tục có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Phú Yên ứng phó mưa lũ.

Trong công văn nêu 8 yêu cầu, có nội dung lưu ý đảm bảo an toàn cho các đối tượng dễ bị tổn thương trong vùng mưa lũ, nhất là học sinh, giáo viên.