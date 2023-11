Ban chỉ đạo quốc gia đề nghị ứng phó rét đậm, mưa lớn, ngập lụt do không khí lạnh

Cơ quan phòng chống thiên tai đề nghị miền Trung chuẩn bị ứng phó đợt mưa lớn do không khí lạnh gây ra, đồng thời các địa phương ở miền Bắc ứng phó rét đậm, bảo vệ người già, trẻ nhỏ...

Sáng 11-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, bộ phận không khí lạnh cường độ mạnh đã báo, vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Từ chiều mai 12-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đầu tiên đến khu vực Đông Bắc bộ (Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng). Sau đó, từ đêm 12-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó tiếp tục ảnh hưởng đến Trung Trung bộ.

Từ đêm mai 12-11, tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nền nhiệt phổ biến ở miền Bắc là 15-18oC, nhưng vùng núi sẽ xuống 12-15oC (mức nhiệt phổ biến, dưới ngưỡng rét đậm), trên núi cao có thể xuống 11oC.



Do tác động ban đầu của không khí lạnh, từ ngày 12 đến 13-11, sẽ có mưa rào ở Bắc bộ. Từ khoảng đêm 12-11 đến ngày 17-11, từ Thanh Hóa đến Phú Yên đón mưa rào, có nơi sẽ mưa rất to. Theo các chuyên gia khí tượng, lượng mưa tại khu vực Nam Trung bộ và Trung Trung bộ có thể lên tới 700-800mm trong đợt không khí lạnh này.

Sáng 11-11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tiếp tục có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên triển khai ứng phó đợt mưa lớn và nguy cơ ngập lụt, lũ quét.

Cơ quan này đưa ra dữ liệu cảnh báo, khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có thể mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (phổ biến 200-500mm, có nơi trên 700mm). Từ đêm 12 đến 13-11, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Theo các chuyên gia khí tượng và chuyên gia y tế, không khí lạnh mạnh tràn về đầu mùa, có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì vậy, người dân cần mặc áo ấm khi đi ra đường, uống đủ nước ấm, đeo khẩu trang, đề phòng các bệnh cảm cúm, tim mạch, huyết áp…