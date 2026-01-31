Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

Không khí lạnh tiến sát biên giới phía Bắc, Bắc bộ chuyển rét

SGGPO

Sáng sớm 31-1, không khí lạnh đã tiến sát biên giới phía Bắc. Từ ngày 1-2, khu vực Bắc bộ sẽ chuyển rét và ảnh hưởng tới Trung bộ. 

PHÚC HẬU

Từ khóa

Báo Sài Gòn Giải Phóng SGGP Online Tin nóng hôm nay Tin tức 24h mới nhất Thời sự TP.HCM hôm nay Bản tin trực tiếp Tin nóng Bản tin trưa Bản tin tối SGGP An ninh trật tự rét không khí lạnh thời tiết rét đậm rét hại mưa băng giá

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn