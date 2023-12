Không khí lạnh tràn về, miền Bắc trời rất lạnh, gió rất mạnh

Mây đen theo không khí lạnh tràn về tới biên giới Lạng Sơn sáng nay 16-12. Ảnh CTV

Từ khoảng 5-6 giờ sáng 16-12, tại các huyện Bình Gia, Cao Lộc (Lạng Sơn), Trùng Khánh (Cao Bằng), Bình Liêu (Quảng Ninh)… gió rất mạnh, mây đen kéo đến, một số nơi còn có lốc, sau đó mưa to. Người dân dậy sớm đi chợ, đi làm… phải vội vã trở về nhà để tránh mưa, tránh rét.

Mái tôn nhà dân ở Lạng Sơn bị lốc thổi tung sáng nay 16-12. Ảnh: CTV

Đến tầm 7-8 giờ, nền nhiệt tại khu vực biên giới phía Bắc sụt giảm nhanh. Huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) chỉ còn 8-9oC, TP Lạng Sơn và huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) còn 10-11oC… Dự báo, vùng núi phía Bắc đêm nay có nơi chỉ còn 3oC.

Trong khi ở đồng bằng Bắc bộ và Hà Nội, khoảng 8 giờ sáng nay, người dân vẫn chưa cảm nhận được cái lạnh. Tại nhiều địa phương, người dân cho biết phải bật quạt do trời nóng. Dự báo trưa đến chiều nay, toàn bộ miền Bắc sẽ nằm gọn trong khối không khí lạnh. Một số nơi cần đề phòng hiện tượng mưa đá, gió lốc mạnh khi không khí lạnh tràn tới.

Không khí lạnh đã về tới Cao Bằng, trời rét đậm sáng 16-12. Ảnh CTV

Từ đêm nay, Bắc bộ, Bắc Trung bộ bước vào đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa Đông này. Rét có thể kéo dài nhiều ngày, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 - 14oC, vùng núi 7 - 10oC và vùng núi cao dưới 3oC. Cần đề phòng băng giá, sương muối, mưa tuyết cũng có thể xảy ra nhưng xác suất thấp.

Dự báo phạm vi lan tỏa của các lớp sóng không khí lạnh đợt này

Khu vực Trung Trung bộ từ chiều tối nay đến hết ngày mai 17-12 có mưa dông. Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có nơi mưa rất to 150mm. Tây Nguyên, Nam bộ thời tiết hôm nay (16-12) nắng ráo.

Tin liên quan Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa tuyết, băng giá

VĂN PHÚC