Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa tuyết, băng giá

Chiều tối 14-12, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã có thông tin cập nhật về nhận định tình hình đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng ở phía Bắc nước ta.

Theo đó, từ khoảng sáng 16-12, bộ phận không khí lạnh cường độ rất mạnh này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng tới Trung Trung bộ.

Từ Thừa Thiên Huế trở ra Quảng Bình, nhiệt độ chỉ còn 15-18oC; còn ở miền Bắc, nhiệt độ thấp nhất phổ biến về đêm và sáng ở đồng bằng xuống còn 11-14oC, vùng núi phổ biến 7-10oC, vùng núi cao dưới 3oC.

Theo dự báo cập nhật mới nhất này, từ ngày 16-12, miền Bắc nước ta sẽ chuyển rét, từ đêm 16-12 thì có rét đậm; từ ngày 17-12, khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế chuyển rét. Cơ quan khí tượng lưu ý, diễn biến rét đậm rét hại ở khu vực phía Bắc nước ta có thể kéo dài đến sau ngày 20-12; vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Các chuyên gia khí tượng cũng đánh giá, đợt không khí lạnh này rất mạnh, các sóng không khí lạnh được bổ sung sẽ khuếch tán xuống Nam bộ. Do đó, có thể trong dịp trước Giáng sinh, thời tiết Nam bộ sẽ dịu mát ban ngày, se lạnh về đêm và sáng.

VĂN PHÚC