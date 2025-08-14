Khuyến khích hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp

Phường Bình Tây khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp để có thêm nhiều cơ hội mới

Ngày 14-8, UBND phường Bình Tây (TPHCM) tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo phường với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn, tập trung vào các vấn đề “nóng” như bán hàng qua mạng, thuế…

Người tiêu dùng mua sắm hàng hóa tại chợ Bình Tây

Tại hội nghị, bà Ứng Thị Kim Liên, quản lý ngành hàng bánh kẹo và đại diện một số tiểu thương chợ Bình Tây, cho biết, phần lớn chủ hàng tại chợ đã lớn tuổi, khó tiếp cận công nghệ mới. Việc áp dụng hóa đơn điện tử kết nối trực tiếp với hệ thống của cơ quan thuế từ đầu năm 2026 cũng khiến bà con lo lắng. “Chúng tôi mong có thêm nhiều buổi tập huấn để được hướng dẫn cụ thể”, bà Liên đề xuất.

Có khoảng 180 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham dự, lắng nghe thông tin tại hội nghị

Nỗi lo cũng đến từ các tiểu thương ngành hàng quần áo, giày dép, khi lượng hàng tồn kho lớn nhưng thiếu hóa đơn đầu vào để chứng minh nguồn gốc. “Mở cửa thì sợ quản lý thị trường xử phạt, đóng cửa thì áp lực thuế, phí, trả lương nhân viên…”, một tiểu thương chia sẻ.

Ông Lê Minh Tuấn, chủ cửa hàng xe máy, băn khoăn về thông tin cấm nhập khẩu xe gắn máy và chuyển đổi sang xe điện ở các đô thị lớn như TPHCM, Hà Nội. “Chuyển đổi là xu hướng tốt, nhưng cần lộ trình rõ ràng. Doanh nghiệp cần chính sách ổn định để yên tâm đầu tư, duy trì việc làm cho người lao động”, ông Tuấn nói.

Người dân, du khách quốc tế tại chợ Bình Tây, TPHCM

Ghi nhận các ý kiến nêu trên, ông Nguyễn Quốc Dương, Chủ tịch UBND phường Bình Tây, cho biết, hội nghị là dịp để chính quyền và cộng đồng kinh doanh “ngồi lại, thẳng thắn trao đổi, tháo gỡ khó khăn và tìm cơ hội mới”.

Hiện phường có khoảng 5.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đóng góp số thu đáng kể cho ngân sách TPHCM. Tuy nhiên, mô hình hộ kinh doanh vẫn hạn chế về tư cách pháp nhân, quy mô và khả năng tiếp cận vốn. “Phường kêu gọi các hộ đủ điều kiện mạnh dạn chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp để mở rộng cơ hội”, ông Nguyễn Quốc Dương nói.

Bà Lê Thị Thanh Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Bình Tây trao đổi với các đại biểu, ngày 14-8

Bí thư Đảng ủy phường Bình Tây Lê Thị Thanh Thảo khẳng định, địa phương luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh; đồng thời cam kết: rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến thuế, đất đai, xây dựng; thiết lập đường dây nóng, bộ phận một cửa chuyên trách để xử lý nhanh các kiến nghị; phối hợp chuyên gia, đơn vị công nghệ tổ chức tập huấn miễn phí về thuế, công nghệ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp.

