TPHCM thu 6.550 tỷ đồng trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán

Chiều 12-2 (mùng 3 tết), Sở Du lịch TPHCM thông tin, tổng doanh thu du lịch dịp Tết Giáp Thìn tại TPHCM từ ngày 8 đến 14-2, đạt khoảng 6.550 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Người dân, du khách thích thú trải nghiệm tuyến buýt 2 tầng tại TPHCM cũng như Hà Nội những ngày đầu xuân Giáp Thìn

Trong đó, khách quốc tế đến TPHCM đạt khoảng 75.000 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2023. Khách tại các khu, điểm du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ… ước đạt khoảng 1,8 triệu lượt, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2023 (là 1.700.000 lượt).

Ghi nhận tại các doanh nghiệp lữ hành, khu du lịch, người dân, du khách rộn ràng du xuân trên địa bàn TPHCM nói riêng, các tỉnh thành trong nước nói chung, cũng như xuất ngoại. Các hãng lữ hành liên tục đưa đón hàng trăm ngàn lượt khách “trẩy hội” muôn nơi…

Du khách trải nghiệm tham quan ngắm sông Sài Gòn trên tàu 2 tầng Saigon WaterGo

Đêm mùng 2 rạng sáng mùng 3 tết, hàng trăm du khách trải nghiệm xe buýt 2 tầng ngắm TPHCM do Công ty Du lịch Ảnh Việt Hop on Hop off Việt Nam thực hiện. Sản phẩm tour đêm này cũng được triển khai tại “đầu cầu” Hà Nội và được khách nước ngoài rất quan tâm.

Tại TPHCM, khách thích thú với hành trình trải nghiệm suốt đêm hoặc bất kỳ thời điểm nào bằng các chuyến City tour đêm từ 23 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau. Xe xuất phát tại Nguyễn Huệ, quận 1, chạy qua 30 tuyến đường và gần 20 điểm tham quan, di tích, kiến trúc, khu phố ẩm thực, trục đường hoạt động nhộn nhịp suốt đêm như Bùi Viện, Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà… Trên xe có thuyết minh đa ngôn ngữ giúp du khách hiểu hơn về đất và người TPHCM.

Khách quốc tế trải nghiệm buýt 2 tầng tham quan TPHCM những ngày đầu xuân Giáp Thìn

Sau khi tham quan trên bờ, khách có thể vui chơi ngắm Sài Gòn về đêm trên tàu 2 tầng (Saigon WaterGo) do Công ty TNHH Thường Nhật triển khai.

Tàu xuất phát tại ga tàu thủy Bạch Đằng, đưa du khách qua một số công trình tiêu biểu như: Bến Nhà Rồng - gắn với hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ; tòa nhà Bitexco; tòa nhà Landmark 81; cầu Ba Son và các công trình nổi bật khác dọc sông Sài Gòn. Nhìn chung, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán này buýt 2 tầng, buýt sông đông nghẹt khách ngắm đêm TPHCM.

Ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Lữ hành Vietluxtour cho biết, Tết Nguyên đán này, đơn vị mở hàng trăm đường tour trong và ngoài nước. Các sản phẩm tour nội đô TPHCM cho khách nội địa và quốc tế cũng khá đa dạng như: “Biệt động Sài Gòn”, “Từ Sài Gòn xưa đến TPHCM nay”, “Quận 1 – Sắc màu đêm”, “Ký ức Sài Gòn – Chợ Lớn”…

Thêm nữa, công ty này còn triển khai tour “Tây ăn Tết ta” để mang đến cho du khách trải nghiệm văn hoá tết truyền thống của người Việt. Du khách được thưởng thức các món ăn đặc trưng dịp tết cổ truyền như bánh tét, bánh chưng, thịt kho, dưa kiệu và nhận lì xì …

Khách vui chơi tại Suối Tiên mùng 3 Tết Giáp Thìn

“Các năm trước, du khách trải nghiệm tour Tết Nguyên đán tại Việt Nam đều có phản hồi tốt nên công ty duy trì hoạt động này hàng năm để tăng thêm sự đa dạng, độc đáo của sản phẩm, mang đến du khách những ấn tượng đẹp về văn hoá Việt Nam”, ông Trần Thế Dũng chia sẻ.

Cùng ngày, đại diện Thảo cầm viên Sài Gòn, Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, công viên văn hóa Đầm Sen thông tin, số lượng khách đến vui chơi khá đông so với mùng 1, 2.

Sở Du lịch TPHCM phối hợp UBND quận 8, các sở ngành thực hiện “Đường hoa Nghĩa tình” trong khuôn khổ Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Giáp Thìn kéo dài từ 4 đến 12-2, nhằm chia sẻ, động viên bà con kinh doanh có một cái tết an vui. Tuyến đường hoa nghĩa tình ở khu nhà cổ trên đường Bến Bình Đông, quận 8, phục vụ người dân tham quan đến hết mùng 3 tết, thu hút trên 1.000 lượt khách tham quan.

Đại diện Sở Du lịch TPHCM cùng các đơn vị ghi nhận giá cả, mua hoa hỗ trợ bà con tại Bến Bình Đông, quận 8 vào chiều 8-2

Riêng ngày 8 và 9-2 (ngày 29 và 30 tháng Chạp), Sở Du lịch TPHCM đã phối hợp cùng chính quyền quận 8 tổ chức thu mua hơn 9.000 chậu hoa, cây cảnh nhằm chia sẻ một phần khó khăn với người bán, hạn chế việc đập bỏ hoa ế, với tổng kinh phí mua hoa, vận chuyển, thiết kế đường hoa Bến Bình Đông khoảng 600 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa...

Số lượng hoa, cây cảnh thu mua sau khi sử dụng cho đường hoa xuân, phần còn lại được Sở Du lịch TPHCM phân phối về các phường, khu phố, gửi tặng đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để trang trí ngày tết.

THI HỒNG