Khuyến nghị từ công an trong buổi rước cúp vô địch ASEAN Cup

Ngày 6-1, Phòng cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, chương trình đón đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ do Cục Thể dục thể thao chủ trì vào chiều cùng ngày. Điểm nhấn của hoạt động này sẽ là lễ diễu hành rước cúp vô địch ASEAN Cup 2024.

Hiện nay, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng bảo đảm an ninh trật tự, và trật tự an toàn giao thông cho lộ trình đón đoàn từ sân bay Nội Bài về Văn phòng Chính phủ.

Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến nghị người hâm mộ tham gia buổi rước cúp cùng đội tuyển quốc gia tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông

Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến nghị người dân tham gia cổ vũ, động viên đội tuyển tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời, người dân cần chấp hành sự điều tiết của lực lượng chức năng, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp trong ngày hội chào đón đội tuyển trở về.

Quá trình đón đội tuyển về Văn phòng Chính phủ, xe buýt 2 tầng sẽ chở đội tuyển từ sân bay Nội Bài về trung tâm thành phố. Sẽ có xe cứu thương vào thang máy bay chở cầu thủ Nguyễn Xuân Son đến thẳng bệnh viện.

Dự kiến, lúc 18 giờ cùng ngày, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ được diện kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại trụ sở Chính phủ.

ĐỖ TRUNG