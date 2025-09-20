Kiểm ngư cấp cứu ngư dân có dấu hiệu bị ngộ độc trên biển

Ngày 20-9, Chi đội Kiểm ngư số 2 cho biết, tàu KN 215 trực thuộc đơn vị vừa kịp thời cấp cứu cho 1 ngư dân có dấu hiệu bị ngộ độc khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển phía Nam.

Tổ quân y của Kiểm ngư số 2 thăm khám, sơ cứu cho ngư dân

Đêm 19-9, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ, tàu KN 215 nhận được thông tin cấp cứu từ tàu cá KG-95054TS cho biết 1 ngư dân trên tàu có biểu hiện bất thường về sức khỏe, cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tàu KN 215 nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu có ngư dân bị nạn. Tổ quân y lập tức sang tàu cá đưa bệnh nhân về tàu Kiểm ngư để sơ cứu. Qua thăm khám, nạn nhân được xác định là ông Trần Văn T. (sinh năm 1969, trú tại Kiên Giang), có dấu hiệu ngộ độc nặng, sốt, huyết áp cao và không ổn định, nôn ói. Tổ y tế đã tiến hành cấp cứu, cho uống thuốc và theo dõi tình trạng sức khỏe theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Đến 23 giờ cùng ngày, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định, được cấp phát thuốc và bàn giao lại cho tàu cá đồng thời hướng dẫn thuyền trưởng nhanh chóng đưa bệnh nhân vào bờ để tiếp tục điều trị, bảo đảm an toàn tính mạng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, lực lượng Kiểm ngư cũng kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), hướng dẫn ngư dân khai thác đúng ngư trường, đồng thời thăm hỏi, động viên và cấp phát tài liệu tuyên truyền cho ngư dân.

NÔNG NGÂN