Kiểm tra ngay 3 sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo

Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế, vừa có công văn gửi Sở ATTP TPHCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, yêu cầu kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm giảm cân đang gây xôn xao dư luận do DJ Ngân 98 quảng cáo.