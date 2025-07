Đầu bếp Việt Nam giành ngôi vô địch cuộc thi bánh quốc tế

Chiều 23-7, thông tin từ Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, Đoàn đầu bếp Việt Nam đã xuất sắc giành giải quán quân toàn đoàn tại cuộc thi Battle of The Pastry & Bakery 2025, vượt qua hơn 400 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cuộc thi Battle of The Pastry & Bakery 2025 là sự kiện thường niên uy tín do Hiệp hội Đầu bếp Penang (Malaysia) tổ chức, thu hút hơn 400 đầu bếp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Trung Quốc, Hàn Quốc, lãnh thổ Đài Loan, Việt Nam… Thí sinh tranh tài ở các hạng mục như: bánh cưới nghệ thuật, bánh lạnh, bánh mì tạo hình, chocolate điêu khắc và đường trang trí.

Trải qua ba ngày thi đấu liên tục, đoàn Việt Nam (15 đầu bếp đến từ TPHCM, Hà Nội…) đã gặt hái thành tích ấn tượng với 16 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 11 Huy chương Đồng cùng 2 Cúp danh giá, trong đó có cúp vô địch toàn đoàn – một chiến thắng trọn vẹn cho đội tuyển Việt Nam. Riêng đầu bếp Dương Minh Trí đã giành được 3 Huy chương Vàng cá nhân và được trao danh hiệu “Đầu bếp xuất sắc nhất cuộc thi”.

Một trong số các tác phẩm dự thi của đoàn Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định rằng, thành tích của các đầu bếp không chỉ là chiến thắng cho nghề bánh mà còn góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của ẩm thực Việt Nam trong khu vực.

Trong khi đó, bà Trần Thị Hiền Minh, Phó Chủ tịch Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn cho hay, chiến thắng của đầu bếp Việt Nam tại Battle of The Pastry & Bakery 2025 không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn là bước tiến lớn cho ngành bánh Việt Nam, minh chứng cho tinh thần hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và năng lực cạnh tranh không ngừng được nâng cao của đội ngũ đầu bếp trẻ.

THI HỒNG