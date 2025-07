Nhiều doanh nghiệp lo ngại hàng tồn kho vì bị thay đổi địa chỉ kinh doanh

Nhiều nhóm sản phẩm xuất khẩu gặp khó do chưa được cập nhật địa chỉ mới trong giấy phép kinh doanh

Theo bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực - Thực phẩm TPHCM (FFA), phần lớn doanh nghiệp hội viên đang gặp vướng mắc khi cập nhật địa chỉ trên GPKD, khiến hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa bị đình trệ, đặc biệt là xuất khẩu. “Nếu in bao bì theo địa chỉ cũ, khi có GPKD mới sẽ phải hủy toàn bộ bao bì đã in, gây lãng phí lớn. Còn nếu in địa chỉ mới thì lại không có cơ sở pháp lý do GPKD chưa được điều chỉnh”, bà Chi chia sẻ.

Điều này khiến nhiều doanh nghiệp phải tạm hoãn tung sản phẩm mới ra thị trường, đối mặt nguy cơ vi phạm quy định về nhãn mác trong giai đoạn chuyển tiếp.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HUBA, cho rằng trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, rất cần những hướng dẫn linh hoạt hơn để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. HUBA đã kiến nghị UBND TPHCM và các sở, ngành sớm ban hành văn bản hướng dẫn cho phép doanh nghiệp in và sử dụng địa chỉ mới trên bao bì sản phẩm, ngay cả khi GPKD chưa kịp điều chỉnh, với điều kiện không thay đổi địa điểm sản xuất thực tế. “Đây là giải pháp tạm thời nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng không bị gián đoạn, giúp doanh nghiệp ổn định hoạt động trong giai đoạn chuyển tiếp”, ông Hòa đề xuất.

Huba sáp nhập các hội doanh nghiệp quận huyện thành hội doanh nghiệp khu vực trực thuộc HUBA

Cùng với đó, các tỉnh, thành phố cũng cần xem xét cơ chế xử lý nhanh, trực tuyến hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ hành chính trên GPKD để giảm áp lực cho cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Đồng thời, sớm ban hành hướng dẫn về thời gian chuyển tiếp, cho phép doanh nghiệp tiếp tục sử dụng bao bì in theo địa chỉ cũ trong khoảng thời gian hợp lý, nhằm tránh lãng phí không cần thiết. HUBA cũng đề xuất các cơ quan chức năng không xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp này.

Đặc biệt, đối với nhóm doanh nghiệp xuất khẩu, ông Hòa kiến nghị cần sớm có cơ chế xác nhận địa chỉ hành chính mới để hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung hồ sơ kịp thời với các tổ chức chứng nhận quốc tế như: FDA, HALAL, ISO. Đây là giải pháp cấp thiết nhằm bảo vệ uy tín hàng hóa Việt Nam trên thị trường xuất khẩu và giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa các ưu đãi thuế quan trong bối cảnh rào cản kỹ thuật ngày càng gia tăng.

“Doanh nghiệp phải chủ động minh bạch hóa nguồn gốc xuất xứ hàng hóa để tận dụng cơ hội, đồng thời tránh nguy cơ bị xếp vào nhóm hàng trung chuyển chịu thuế cao”, ông Hòa nhấn mạnh.

Tại hội nghị sơ kết, HUBA đã công bố việc sáp nhập các hội doanh nghiệp quận huyện trên địa bàn TPHCM thành hội doanh nghiệp khu vực trực thuộc HUBA.

ÁI VÂN