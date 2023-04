Kiểm tra việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đường bộ

Ngày 10-4, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia- về triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo đảm trật tự ATGT quý 2.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ GTVT tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe đường bộ; Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ GTVT tổ chức đoàn kiểm tra của Ủy ban ATGT quốc gia tại một số địa phương có tình hình tai nạn giao thông (TNGT) tăng cao trong quý 1.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT, trong đó tiếp tục duy trì chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không thắt dây an toàn trên ô tô...; tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm của lái xe, chủ xe ô tô kinh doanh vận tải; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án "Đầu tư lắp đặt camera để giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh, trật tự và xử lý vi phạm giao thông".

Đối với các tỉnh, thành phố có TNGT tăng cao trong quý 1, cần tổ chức kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của từng địa bàn, lĩnh vực để xảy ra TNGT tăng, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội, TPHCM và các đô thị lớn xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các giải pháp về phòng, chống ùn tắc giao thông, phát huy hiệu quả hoạt động của các tuyến đường sắt đô thị sau khi chính thức được đưa vào khai thác sử dụng; chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên khảo sát, phát hiện cập nhật các bất cập, điều chỉnh phân luồng và tổ chức giao thông hợp lý; tập trung lập lại trật tự lòng, lề đường; ưu tiên sử dụng lề đường, vỉa hè cho người đi bộ và bố trí điểm dừng đón/trả khách cho xe buýt; xử lý nghiêm các hành vi sử dụng trái phép lòng, lề đường, hè phố; khuyến khích phát triển và sử dụng vận tải công cộng gắn với đi bộ và đi xe đạp; quan tâm bảo đảm ATGT cho trẻ em, phụ nữ, người già, người khuyết tật.

Trong quý 1, TNGT tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2022: giảm 15,43% về số vụ, giảm 15,23% về số người chết và giảm 8,57% số người bị thương. Chính phủ cũng biểu dương 42 tỉnh thành có số người chết do TNGT trong quý 1 giảm so với cùng kỳ năm 2022.