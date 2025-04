Kiên Giang: Bắt 2 đối tượng mua bán trái phép hơn 1kg ma túy

Ngày 28-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa phối hợp với Công an xã Hưng Yên (huyện An Biên) bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1kg ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng bị bắt về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”

Trước đó, tại Quốc lộ 63 (đoạn qua ấp Bào Môn, xã Hưng Yên), lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 2 ô tô có dấu hiệu nghi vấn. Cụ thể, khi dừng 2 ô tô chở theo Phạm Huyền Trân (sinh năm 1989, ngụ xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ) và Trần Văn Lộc (sinh năm 1988, ngụ xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, An Giang), lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 2 bịch tinh thể màu trắng không đồng nhất nghi là chất ma túy cùng nhiều tang vật khác.

Tang vật công an thu giữ

Qua đấu tranh khai thác nhanh, các bị can Phạm Huyền Trân và Trần Văn Lộc đã thừa nhận hành vi vi phạm, mang số ma túy trên giao cho một số đối tượng chưa rõ lai lịch tại huyện An Biên để bán. Khi các xe chở hai đối tượng di chuyển trên Quốc lộ 63, hướng Tắc Cậu (Châu Thành) về Thứ 7 (An Biên) đến đoạn ấp Bào Môn, xã Hưng Yên thì phát hiện có lực lượng công an đang chốt chặn. Lúc này, cả hai đã ném ma túy ra khỏi xe nhằm phi tang nhưng bị bắt quả tang.

Kết quả sau giám định, số chất thu giữ trên là ma túy tổng hợp (Methamphetamine) có trọng lượng hơn 1,05 kg.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bị can Phạm Huyền Trân và Trần Văn Lộc để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

