Kiên Giang đặt mục tiêu kết nạp 1.600 đảng viên năm 2024

Năm 2023, kinh tế tỉnh Kiên Giang tăng trưởng 6,79%; một số chỉ tiêu như sản lượng lúa, sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách... đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ.

Sáng 15-12, Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) tổng kết tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang chủ trì hội nghị.

Năm 2023, tỉnh Kiên Giang đạt một số kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều mặt. Hầu hết các nhiệm vụ đều cơ bản đảm bảo, có 25/28 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra; 1 chỉ tiêu chưa đạt (huy động vốn đầu tư toàn xã hội); 2 chỉ tiêu “xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên” cuối năm đánh giá.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt 6,79%; một số chỉ tiêu như sản lượng lúa, giá trị sản xuất công nghiệp, thu hút khách du lịch, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách đạt khá so kế hoạch và tăng so cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được thực hiện tốt hơn. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; công tác đối ngoại mở rộng.

Quang cảnh hội nghị



Năm 2024, tỉnh Kiên Giang đề ra chỉ tiêu kết nạp mới 1.600 đảng viên. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 7% trở lên, thu nhập bình quân đầu người 81,6 triệu đồng; thu ngân sách đạt hơn 16.900 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 45.000 tỷ đồng. Duy trì tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều dưới 2%...

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp và đề xuất các giải pháp nhằm lập lại trật tự xây dựng, quản lý đất đai, đẩy nhanh các công trình xây dựng cơ bản… Bên cạnh đó, cần có các giải pháp ngăn chặn chặt phá, lấn chiếm đất rừng và tàu cá trong tỉnh vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài; khắc phục chậm trễ mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, thiếu thuốc cục bộ...

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình đề nghị, UBND tỉnh lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả kịch bản phát triển kinh tế trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ (phấn đấu năm 2024 và năm 2025 tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 10,24% trở lên, để cả giai đoạn 2021-2025 đạt 7,24%).

Trong đó, ưu tiên tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp lớn theo Nghị quyết Đại hội đề ra để tạo đột phá mới. Cụ thể, tiếp tục thực hiện tốt Đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030, Đề án tái cơ cấu phát triển nông nghiệp, Đề án nuôi biển của tỉnh, Dự án đầu tư chống sạt lở bờ biển, Dự án hậu cần An Biên...

Tập trung huy động nguồn lực để đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch để thu hút đầu tư. Phấn đấu huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt và vượt chỉ tiêu đề ra 45.000 tỷ đồng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ cả nhiệm kỳ hơn 267.000 tỷ đồng.

LÊ QUỐC