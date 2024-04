Kiên Giang: Hạn mặn gay gắt, hơn 700ha tôm nuôi thiệt hại

Ngày 6-4, Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang cho biết, ảnh hưởng bởi hạn mặn, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn huyện có hơn 700ha tôm nuôi nước lợ bị thiệt hại, tập trung nhiều nhất ở các huyện An Biên, An Minh và Vĩnh Thuận; trong đó huyện An Biên bị thiệt hại nặng nhất với 500ha.