Kiên Giang: Khởi tố vụ án tại các gói thầu phòng, chống dịch Covid-19 liên quan Công ty Việt Á

Cách đây đúng 1 năm, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã có kết luận thanh tra việc mua sắm sinh phẩm, hóa chất, kit xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh trong 2 năm 2020, 2021. Theo đó, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc mua sắm sinh phẩm, thuốc, hoá chất… phòng, chống dịch Covid-19.

Riêng đối với các sai phạm tại các gói thầu do Công ty Việt Á thực hiện, do thời điểm công bố kết luận thanh tra, vụ việc của Công ty Việt Á đang được Bộ Công an điều tra xử lý, do đó cơ quan thanh tra chỉ theo dõi kết quả và báo cáo UBND tỉnh Kiên Giang khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra.

Cụ thể, việc mua sắm sinh phẩm, hóa chất, kit xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 của Kiên Giang trong 2 năm 2020, 2021 đều do Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) ký hợp đồng mua của công ty Việt Á. Trong đó, Sở Y tế ký 2 hợp đồng trị giá hơn 58 tỷ đồng, CDC Kiên Giang ký 2 hợp đồng trị giá hơn 786 triệu đồng. Cả 2 gói thầu do Sở Y tế ký đều mua giá cao hơn các mặt hàng cùng loại khác như: Chloramin B cao hơn 25.450đ/kg, bộ kit test Covid-19 cao hơn từ 67.500- 72.500 đồng/bộ…

Liên quan tới vụ án này, trước đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang có Thông báo số 910-TB/TU, về việc nhân sự thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Giám đốc Sở Y tế, thôi Ủy viên UBND tỉnh, thôi đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hà Văn Phúc. Sau đó, HĐND, UBND tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất thủ tục để ông Hà Văn Phúc đã thôi tất cả các chức vụ.