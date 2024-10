Kiến nghị giải quyết bất cập trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây

Ngày 1-10, Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ GTVT, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an kiến nghị giải quyết, khắc phục những bất cập và bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây qua địa bàn tỉnh.