Kiến nghị khai thác cồn cát trên sông để đắp nền đường cao tốc phía Nam

Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang thiếu nghiêm trọng nguồn vật liệu cát đắp nền đường

Được khởi công từ tháng 6-2023, đến nay dự án có sản lượng thi công đạt 31%, chậm khoảng 5% so với kế hoạch. Trong đó, các dự án thành phần 2, 3, 4 chậm từ 1-12% so với kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do thiếu hụt nguồn vật liệu cát đắp.

Trong tổng nhu cầu 29 triệu m3, đến nay lượng vật liệu đã khai thác, đưa về công trường mới đạt 6,5 triệu m3, còn thiếu 22,5 triệu m3 cát để hoàn thành đắp nền. Hiện nguồn vật liệu đã được cấp phép, đủ điều kiện khai thác là 19,3 triệu m3, tuy nhiên công suất khai thác chỉ đạt 24.000m3/ngày trong khi yêu cầu về tiến độ cần đạt 94.000m3/ngày.

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tổ chức 6 đoàn kiểm tra và giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương chủ động giải quyết những khó khăn trong khai thác nguồn cát; chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn địa phương tháo gỡ vướng mắc về nguồn vật liệu đắp, tuy nhiên, việc thực hiện thủ tục cấp phép khai thác cát tại các địa phương còn rất chậm, đặc biệt là An Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các tỉnh An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng rà soát tổng thể nguồn cung cấp cát tại địa phương, thực hiện cam kết cung cấp cho dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Trong đó, tỉnh An Giang cần hoàn thiện thủ tục khai thác để cung cấp 3 triệu m3 cát còn thiếu của dự án thành phần 1.

Tỉnh Tiền Giang điều chỉnh công suất nạo vét sông Vàm Nao, tiếp tục khai thác mỏ đá Antraco nhằm đáp ứng yêu cầu cho các cao tốc trọng điểm trong khu vực, đặc biệt là cao tốc đoạn Cần Thơ - Hậu Giang để hoàn thành trong năm 2025. Tỉnh Bến Tre sớm hoàn thành thủ tục khai thác các mỏ đã được xác định. Tỉnh Sóc Trăng khẩn trương rà soát, huy động toàn bộ nguồn cát của địa phương để thực hiện dự án thành phần 4.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương nghiên cứu phương án khai thác cát tại một số cồn cát trên sông để phục vụ các dự án trọng điểm trong khu vực, đặc biệt là các cồn cát chưa có người dân sinh sống.

BÍCH QUYÊN