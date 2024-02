Kinh tế xanh cứu nước Anh

Nguồn năng lượng gió ngoài khơi của Vương quốc Anh. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo một báo cáo vừa công bố ngày 27-2, “nền kinh tế xanh” của Anh đã ghi nhận tăng trưởng 9% trong năm 2023, giúp nền kinh tế nói chung của nước này tránh khỏi đà suy thoái sâu hơn. Điều này trái ngược với sự trì trệ của toàn nền kinh tế rộng lớn với mức tăng trưởng GDP chỉ 0,1% vào năm 2023.

Báo cáo do tổ chức nghiên cứu Energy và tổ chức phi lợi nhuận Climate Intelligence Unit (ECIU) kết hợp với Tổ chức vận động hành lang kinh doanh lớn nhất của Anh (CBI) và nhóm nghiên cứu Data City thực hiện. Báo cáo nêu rõ: “Nền kinh tế trung hòa khí thải” của Anh - bao gồm từ ô tô điện đến thu hồi và lưu trữ carbon, các loại năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió - đã tăng 9% lên 74 tỷ bảng Anh (94 tỷ USD) so với năm 2022.

Tờ Guardian dẫn phân tích cho thấy các việc làm trong “nền kinh tế xanh” có năng suất cao, tạo ra 114.300 bảng Anh cho hoạt động kinh tế, gấp hơn một lần rưỡi mức trung bình của Vương quốc Anh là 72.550 bảng Anh. Các việc làm này cũng được trả cao hơn gần 10.000 bảng Anh, mức lương ròng trung bình trong “nền kinh tế xanh” là 44.600 bảng, so với mức trung bình 35.400 bảng Anh.

Nhà kinh tế trưởng của CBI, bà Louise Hellem nhận định: “Việc Anh chuyển sang mục tiêu trung hòa khí thải đã tạo cơ hội to lớn cho nền kinh tế. Rõ ràng là cần phải hành động để phát triển nền kinh tế trung hòa khí thải này”. Bà kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt thiết lập “kế hoạch đầu tư cho mục tiêu trung hòa khí thải” nhiều hơn trong bản cập nhật ngân sách của chính phủ công bố vào ngày 6-3 tới.

Trong một cuộc tranh luận công khai gần đây, Bộ trưởng An ninh năng lượng và Net Zero của Vương quốc Anh Graham Stuart tự hào rằng, Anh đang dẫn đầu thế giới trong thách thức năng lượng to lớn này. Trong quý đầu tiên của năm 2023, 48% năng lượng của Anh đến từ năng lượng tái tạo, tăng từ mức chỉ 7% vào năm 2010. Anh đã tăng công suất năng lượng tái tạo của đất nước lên gấp 5 lần kể từ năm 2010, nhiều hơn bất kỳ chính phủ nào khác. Vương quốc Anh cũng đang xây dựng lò hạt nhân mới lần đầu tiên kể từ Chính phủ của Margaret Thatcher, và quốc gia đổi mới sáng tạo này đang dẫn đầu thế giới về các công nghệ mới như lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ và năng lượng nhiệt hạch.

Anh có mức giảm phát thải nhanh nhất so với bất kỳ nền kinh tế lớn nào, giảm gần 50% kể từ năm 1990. Trong khi đó, Pháp giảm 23%, Mỹ không thay đổi và Trung Quốc đã tăng lượng phát thải lên 300%. Mục tiêu lâu dài của chính phủ Bảo thủ là đạt được lượng khí thải carbon ròng bằng 0 cho Vương quốc Anh vào năm 2050. Tuy nhiên, đảng Bảo thủ được nhiều người dự đoán sẽ mất quyền lực vào tay đảng Lao động đối lập chính trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào năm nay. Theo giới quan sát, vấn đề bây giờ là liệu các đảng phái chính trị có đóng vai trò lãnh đạo, ổn định và đầu tư cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng hay là sẽ trượt khỏi cuộc đua toàn cầu nhằm đạt trung hòa khí thải.

HẠNH CHI