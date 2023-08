Kịp thời ngăn chặn hành vi chống phá

Hiện nay, các thế lực thù địch, chống đối, cơ hội vẫn tìm mọi cách để xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta; đồng thời lợi dụng các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn để kích động, lôi kéo người dân phản đối các chính sách, làm suy giảm uy tín của Đảng, của chính quyền đối với nhân dân. Thực tế này đòi hỏi công tác tuyên giáo của Đảng phải vào cuộc mạnh mẽ, nắm bắt từ sớm, từ xa tư tưởng, hành vi chống phá để kịp thời ngăn chặn.

Chủ động dự báo và tham mưu

Mới đây, qua theo dõi thông tin trên Zalo, lực lượng dư luận xã hội (DLXH) ở cơ sở cùng Công an phường Bình Trị Đông A (quận Bình Tân, TPHCM) phát hiện trường hợp may áo thun nền vàng sọc đỏ tại một địa chỉ trên đường Mã Lò và đã phối hợp kiểm tra, xử lý. Khai thác nhanh, lực lượng chức năng phát hiện số áo thun trên được thiết kế và in tại một xưởng in trên địa bàn quận Tân Phú nên phối hợp với địa phương kiểm tra. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Trước đó, tiếp nhận thông tin từ lực lượng DLXH, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1 (TPHCM) cũng đã báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo ngăn chặn sớm vụ tụ tập đông người để phản đối công tác tu sửa di tích trên địa bàn.

Trên đây là một vài vụ việc cụ thể được phát hiện từ lực lượng DLXH, giúp địa phương kịp thời ngăn chặn, xử lý… Những năm gần đây, công tác DLXH của ngành tuyên giáo TPHCM được đánh giá hoạt động đi vào nề nếp, khoa học với nhiều phương thức mới, giúp phát hiện nhanh, sớm các hành vi chống phá. Theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, công tác tuyên giáo TPHCM đã và sẽ tiếp tục đi vào những vấn đề âu lo, băn khoăn của dư luận để đánh giá, phân tích và tham gia tháo gỡ.

Ở góc độ địa phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên khẳng định, công tác dư luận của ngành tuyên giáo quận 1 được đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, quận 1 là quận trung tâm của thành phố, nơi có nhiều cơ quan của TPHCM và Trung ương trú đóng, đồng thời cũng là điểm đến của nhiều du khách, vì vậy quận 1 chú trọng đặc biệt đến công tác DLXH. Trên cơ sở những chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1 luôn đổi mới, sáng tạo, chủ động dự báo và tham mưu định hướng DLXH.

Tương tự, quận Bình Tân xác định địa bàn phức tạp, đông người dân nhập cư và tốc độ đô thị hóa quá nhanh kéo theo nhiều hệ lụy. Do đó, Ban Thường vụ Quận ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc DLXH nhằm giúp Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của quận có dữ liệu để đưa ra dự báo chính xác, kịp thời ứng phó với những vấn đề phát sinh trong đời sống người dân; đồng thời, có những kiến nghị kịp thời với các cấp có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Phát triển mạng lưới cộng tác viên

Với quan điểm xây dựng lực lượng rộng khắp các địa bàn, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Bình Tân đã chủ động phối hợp Ban Dân vận Quận ủy, Liên đoàn Lao động, Công an quận tăng cường xây dựng và phát triển lực lượng nắm tình hình DLXH. Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Bình Tân Nguyễn Thị Bé Hai cho biết, hiện lực lượng cộng tác viên DLXH có 20 đồng chí cấp quận và 486 đồng chí ở cơ sở. Lực lượng này được cơ cấu thành phần đa dạng, có chú ý đến yếu tố đặc thù là quận có đông công nhân, người lao động. Đồng thời tập trung phát triển mạng lưới cộng tác viên DLXH trong doanh nghiệp, nhà trọ, chung cư…

Ngoài ra, quận có mạng lưới hơn 4.000 nhóm Zalo với 13.564 thành viên đang hoạt động. Đây là kênh thông tin hiệu quả để nắm bắt tình hình DLXH. Nhờ đó, lực lượng cộng tác viên DLXH quận Bình Tân đã kịp thời báo cáo và phản ánh gần 800 ý kiến DLXH về các vấn đề phát sinh trên địa bàn, trong đó có gần 350 ý kiến liên quan đến các vấn đề mà công nhân, người lao động quan tâm. Đồng thời kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Quận 1 cũng xây dựng lực lượng DLXH với 265 cộng tác viên, bám địa bàn ở từng hẻm, khu dân cư, nhất là những khu vực có đông khách du lịch, không gian công cộng. Từ đầu năm đến nay, quận đã tiếp nhận hơn 500 thông tin từ lực lượng này báo về, trong đó có hơn 40 thông tin liên quan đến nội dung đấu tranh phản bác các tư tưởng sai trái, thù địch.

Với mạng lưới cộng tác viên DLXH gần 700 người từ cơ sở đến thành phố đã giúp TP Thủ Đức ngăn chặn sớm nhiều vụ việc ở các nơi dễ phát sinh điểm nóng, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ di dời giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Hàng tháng, Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức sẽ nghe báo cáo tình hình, nắm bắt và giải quyết các thông tin dư luận từ các nguồn. Theo đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thủ Đức, từ nhiều thông tin dư luận báo về, Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức đã trực tiếp chỉ đạo cụ thể các đơn vị tổ chức gặp gỡ, vận động giải thích và giải quyết những bức xúc, phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân.