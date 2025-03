Kon Tum: 3 công dân bị lừa sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao đã về nước an toàn

Bị lừa đảo sang Campuchia làm việc với mức lương 1.000 USD/tháng, 3 công dân bị đánh đập, bỏ đói. May mắn, họ được người dân, chính quyền hỗ trợ đưa về đoàn tụ cùng gia đình an toàn.

Ông Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch UBND xã Đăk Na (bên phải) cùng Công an xã thăm hỏi, động viên A Nhanh (thứ 2 từ phải sang)

Bị lừa làm việc giá 1.000 USD

Ngày 24-3, ông Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch UBND xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Đăk Na, Công an tỉnh Kon Tum đưa thành công A Nhanh (sinh năm 2006, xã Đăk Na) từ Thái Lan về địa phương an toàn.

Anh A Nhanh là một trong 3 người dân xã Đăk Na bị lừa sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao.

Tháng 8-2024, A Nhanh cùng với A Kun và A Kiên (cùng sinh năm 2005) vào Bình Dương làm công nhân. 2 tháng sau, A Nhanh lên mạng tìm kiếm việc làm và được một đối tượng môi giới giới thiệu công việc với mức lương 1.000 USD/tháng.

Sau đó, cả 3 công dân nói trên đến cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) làm giấy tờ và bị các đối tượng lừa đưa qua Campuchia.

Tại đây, 3 công dân bị thu điện thoại, giam giữ trong phòng, làm các công việc như tạo nhóm lừa đảo qua mạng, tải app lừa đảo…

Do kỹ năng công nghệ thông tin kém cùng rào cản về ngôn ngữ, giọng nói nên cả 3 không thực hiện được chỉ tiêu mà các đối tượng quản lý giao và thường xuyên bị đánh đập, bỏ đói.

Ngày 20-2, A Kun và A Kiên trốn thoát và được người dân giúp đỡ đưa về địa phương vào ngày 24-2.

Riêng A Nhanh cũng đã trốn thoát, nhưng bị cảnh sát Thái Lan tạm giữ. Lực lượng chức năng đã phối hợp hỗ trợ đưa A Nhanh về nhà vào chiều ngày 23-3.

Ông Nguyễn Thanh Thủy cho biết, trong buổi họp thôn tới đây, xã sẽ mời 3 công dân bị lừa đảo làm việc nhẹ lương cao chia sẻ câu chuyện bị lừa gạt, qua đó, giúp người dân trên địa bàn nhận diện, cảnh giác với các chiêu bài dụ dỗ.

Kêu gọi người dân cư trú bất hợp pháp hồi hương

Người dân tự nguyện hồi hương được Công an tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ ổn định cuộc sống. Ảnh Công an tỉnh Đắk Lắk

Ngày 24-3, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã có thư kêu gọi đồng bào dân tộc thiểu số Đắk Lắk đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan tự nguyện hồi hương về Việt Nam.

Theo đó, thời gian qua, vì nhiều lý do khác nhau, nhiều bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk nghe theo một số đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo, bán tài sản, bỏ quê hương, gia đình di cư bất hợp pháp sang Thái Lan mong có được cuộc sống sung sướng, thu nhập cao…

Tuy nhiên, khi đến Thái Lan, bà con gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu sống trong các khu nhà trọ tạm bợ thiếu các điều kiện sống tối thiểu, phải làm các công việc nặng nhọc, trẻ em không được đi học, điều kiện y tế khó khăn,... Một số trường hợp bị Cảnh sát Hoàng Gia Thái Lan bắt, xử lý về các hành vi cư trú bất hợp pháp.

Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, tinh thần “tương thân, tương ái” của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; từ năm 2020 đến nay, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk đã tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho 42 bà con hồi hương về Việt Nam đoàn tụ với thân nhân, gia đình. Mặc dù trước đó đã có những vi phạm pháp luật về xuất, nhập cảnh nhưng khi trở về địa phương, bà con không bị xử lý hành chính hay hình sự, được các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhu yếu phẩm ban đầu, tạo điều kiện hưởng các chính sách hỗ trợ về công ăn, việc làm, phát triển kinh tế gia đình… từ đó đã sớm ổn định cuộc sống.

“Với tinh thần đoàn kết, phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, UBND tỉnh Đắk Lắk kêu gọi đồng bào đang cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan tự nguyện hồi hương về Việt Nam. Chính quyền, các lực lượng chức năng sẽ không phân biệt đối xử, tạo điều kiện quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ bà con đoàn tụ với gia đình, thôn, buôn, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Bà con và thân nhân gia đình liên hệ với chính quyền địa phương, công an xã nơi cư trú để được hướng dẫn, hỗ trợ”, trích thư kêu gọi UBND tỉnh Đắk Lắk.

HỮU PHÚC - MAI CƯỜNG