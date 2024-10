Kon Tum, Đắk Lắk: Nhiều dự án thi công “rùa bò”

Thi công nham nhở

Theo ghi nhận, dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh đường Nguyễn Huệ (phường Thống Nhất, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) có tổng mức đầu tư 97 tỷ đồng, chiều dài khoảng 1,5km, thi công từ tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành vào ngày 23-10-2024.

Đến nay, dự án đang triển khai thi công đoạn qua phường Thống Nhất. Hiện dự án chỉ mới bố trí 19,8 tỷ đồng. Tại hiện trường, đoạn đường đang được thi công vỉa hè, hệ thống thoát nước. Nhiều vị trí, khi xe chạy qua là bụi bay khắp nơi.

Ông Lương Kim Trường (tổ 1, phường Thống Nhất) cho biết, tại đoạn qua nhà ông, đơn vị thi công bắt đầu xây dựng từ tháng 4-2024, đến nay vẫn chưa xong. Quá trình thi công đã khiến bụi bay vào nhà, đọng từng lớp dày; còn mùa mưa thì sình lầy, dơ bẩn.

Theo ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất, từ lúc đường Nguyễn Huệ thi công, phường nhận được phản ánh của người dân về việc mùa mưa bị sình lầy, không có lối đi từ đường lên nhà; hố ga không có dây chắn cảnh báo, ảnh hưởng việc đi lại của người dân; việc thi công gây ra nhiều bụi... Ông Phạm Văn Dũng cho hay, phản ánh của người dân là đúng, phường đã yêu cầu nhà thầu khắc phục.

Ông Mai Văn Trí, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Kon Tum (chủ đầu tư dự án), thừa nhận việc thi công tuyến đường Nguyễn Huệ có gây bụi, ô nhiễm môi trường. Hàng tuần, chủ đầu tư đều nhắc nhở đơn vị thi công đảm bảo vệ sinh môi trường. Thời gian tới, chủ đầu tư sẽ chỉ đạo nhà thầu dọn sạch vỉa hè để đỡ bụi.

Con đường ì ạch

Tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), dự án đường Phan Huy Chú giai đoạn 1 có chiều dài 3,8km, tổng mức đầu tư 307 tỷ đồng, do Ban Quản lý đầu tư xây dựng TP Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư.

Dự án khởi công từ năm 2022 và dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Tuy nhiên, đến nay, đã hơn 2/3 thời gian thực hiện nhưng các nhà thầu mới chỉ nạo vét phần mặt đường cũ, chưa triển khai xây lắp khiến đời sống người dân tại khu vực bị đảo lộn.

Theo ghi nhận, nhà thầu đã thi công xây lắp một đoạn ngắn, phần còn lại chỉ mới bóc phần nền đường cũ rồi để đó. Khi mưa xuống, tuyến đường trở nên lầy lội và xuất hiện nhiều ao nước khiến người dân đi lại gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Kỳ (có nhà nằm trên tuyến đường Phan Huy Chú) nói, gần 2 năm qua, cuộc sống gia đình ông khốn khổ vì nhà thầu bới đường lên rồi để đó. “Mùa nắng bụi mù trời, khiến gia đình tôi lúc nào cũng phải đóng cửa kín bít. Mùa mưa thì lầy lội, mỗi lần ra đường là người lấm lem bùn lầy”, ông Kỳ bức xúc.

Trên tuyến đường có 3 trường học, vào thời điểm chúng tôi ghi nhận, có hàng ngàn học sinh đang đến trường và các em học sinh khá vất vả khi đi lại do đường trơn trượt, nhiều học sinh bị ngã xe, áo quần lấm lem bùn đất khi chưa đến được lớp.

Ông Phan Văn Sinh, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Duẩn (nằm trên đường Phan Huy Chú) bày tỏ, dự án ì ạch thi công khiến việc đi lại của học sinh tiềm ẩn nguy hiểm. Những hôm trời mưa lớn, nhà trường hướng dẫn các em đi đường vòng để đảm bảo an toàn. Nhà trường cũng mong muốn dự án sớm hoàn thiện để các em học sinh đỡ vất vả.

Theo ông Nguyễn Đình Chung, Chủ tịch UBND phường Khánh Xuân, do vướng mặt bằng tại vị trí đầu tuyến, nhà thầu không di dời được hệ thống điện, nước âm dưới mặt đường nên dự án chậm triển khai. Tại vị trí đầu tuyến, có nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, hiện nay chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng để vận động, giải quyết.

Ngoài ra, phía Công ty cổ phần Cấp thoát nước Đắk Lắk chưa di dời tuyến đường ống nước sinh hoạt dưới lòng đường do không có kinh phí và đang kiến nghị UBND TP Buôn Ma Thuột hỗ trợ 1,2 tỷ đồng để di dời tuyến ống.

Ông Nguyễn Khắc Dần, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Đắk Lắk, cho biết, theo tuyến cũ, đường ống nước được đơn vị thi công cách tim đường từ 6-8m ở 2 bên đường. Tuy nhiên, khi triển khai làm đường, dự án đã nắn tuyến làm nhiều đoạn đường ống nằm giữa đường, do đó phải di dời.

Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum vừa có văn bản đề nghị tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP Kon Tum, trong đó nêu rõ: Trên địa bàn TP Kon Tum, một số công trình đang thi công, nhiều vị trí được đào lắp đặt cống thoát nước, thi công hố ga nhưng chưa thi công phần lát vỉa hè, để đất cát tràn ra đường gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Tại Đắk Lắk, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, đại diện Ban Quản lý đầu tư xây dựng TP Buôn Ma Thuột cho biết, hiện nay dự án đường Phan Huy Chú mới thi công được khoảng 1,4km. Đối với 2,6km còn lại đang gặp vướng mắc về mặt bằng và đang chờ tháo gỡ. “Nếu dự án được bàn giao mặt bằng, chúng tôi sẽ khẩn trương thi công, không để dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng đến đời sống của người dân trên tuyến”, vị này khẳng định.