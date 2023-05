Kỹ thuật mới thay van động mạch phổi qua da

Đây là kỹ thuật ít xâm lấn, giúp người bệnh hồi phục nhanh. Sau gần 2 giờ can thiệp thay van động mạch phổi qua da, sức khỏe bệnh nhi ổn định, kết quả siêu âm tim và điện tim tốt. Bệnh nhi được xuất viện sau 3 ngày theo dõi.

Theo GS-TS-BS Trương Quang Bình, chuyên gia Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, Tứ chứng Fallot là bệnh lý tim bẩm sinh đặc trưng bởi 4 tổn thương về mặt cấu trúc trong tim, chiếm khoảng 5%-10% trong tổng số bệnh tim bẩm sinh nói chung. Bệnh nhi cần được phẫu thuật kịp thời để tránh các biến chứng tim mạch hoặc tử vong do cơn tim thiếu oxy cấp. Tuy nhiên, ngay cả sau khi được phẫu thuật sửa chữa Tứ chứng Fallot, bệnh nhi vẫn có thể đối mặt với những diễn tiến sau phẫu thuật và cần được tái khám, theo dõi đều đặn. Trong đó, hở van động mạch phổi nặng sau phẫu thuật Tứ chứng Fallot gây giãn buồng tim phải, dẫn đến hở van ba lá, suy tim phải, rối loạn nhịp tim, tăng nguy cơ đột tử. Kỹ thuật can thiệp thay van qua da giúp người bệnh tránh được cuộc phẫu thuật tim lớn (mổ mở) để thay lại van tim, giảm các nguy cơ biến chứng do mổ mở bình thường.