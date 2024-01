Kỳ vọng từ bước đột phá

Bằng nhiều nỗ lực, Việt Nam được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận là quốc gia đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát; tăng trưởng được thúc đẩy; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Tăng trưởng GDP cả năm đạt 5,05%, là nỗ lực rất lớn trong bối cảnh tình hình chung toàn cầu rất khó khăn. Khu vực nông nghiệp là điểm sáng và tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế. Xuất khẩu nông sản đã trở thành điểm sáng đáng ghi nhận khi giá trị kim ngạch năm 2023 đạt trên 53 tỷ USD, với sự bứt phá mạnh mẽ của những mặt hàng thế mạnh là gạo và rau quả. Khu vực dịch vụ phát triển khá sôi động, khu vực công nghiệp và xây dựng từng bước phục hồi...

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế là điểm sáng của năm 2023. Nhiều thành tựu đối ngoại quan trọng có tính lịch sử, tạo thời cơ, vận hội mới để phát triển đất nước. Nổi bật là công tác chuẩn bị và tổ chức đón, tiếp thành công các chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Một loạt chuyến thăm và làm việc ở nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã làm sâu sắc thêm quan hệ tốt đẹp với nhiều đối tác quan trọng. Hình ảnh, tầm vóc, uy tín và vị thế Việt Nam được nâng lên tầm cao mới.

Tại TPHCM, từ khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đã giúp tháo gỡ những vướng mắc về thể chế, đồng thời kiến tạo những động lực mới để TPHCM phát triển nhanh, bền vững.

Năm 2023, thành phố có 13/21 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội cơ bản đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn thành phố ước tăng 5,81% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2023 tăng 10,8% so với năm 2022. Tổng doanh thu du lịch trong năm 2023 tăng 22% so với cùng kỳ, khách quốc tế đến thành phố tăng 44,3%.

Tại kỳ họp thứ 13 khóa X, HĐND TPHCM đã thống nhất chủ đề năm 2024 là “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội”. Trong đó, mục tiêu tập trung phát huy hiệu quả, hiệu lực hơn nữa những thuận lợi, thời cơ, nhất là đối với các cơ chế, chính sách Trung ương đã ban hành như Nghị quyết 31, Nghị quyết 98...

Đồng thời, nâng cao chất lượng, công tác quản lý và triển khai quy hoạch; tăng cường huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực; phát huy những kết quả đạt được trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng về giao thông, cấp nước, thoát nước, y tế, giáo dục và đào tạo, nhất là các dự án trọng điểm về liên kết vùng; phát triển mạnh kinh tế số; thúc đẩy tương tác giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện hiệu quả chính quyền đô thị...

Năm 2024 là năm mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rà soát, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng và đại hội các cấp đề ra; đồng thời cũng là năm bắt đầu triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Năm 2024 cũng là năm bứt phá của chặng đường kinh tế 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Trên bình diện chung, năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ, khó khăn, thách thức nhiều hơn, lớn hơn so với thời cơ, thuận lợi và so với dự báo, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm, chung sức, đồng lòng của cả nước để vượt qua thách thức.

Đó là: tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược và khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế. Tiếp tục ưu tiên, rà soát, hoàn thiện về thể chế và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng nhân lực gắn với phát triển khoa học, công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đón chào năm mới 2024, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, đổi mới sáng tạo, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững tin tiến về phía trước.

