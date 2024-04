Con chữ và học phí

Đề xuất của Phòng GD-ĐT quận 5 về việc tăng học phí tại Trường Mầm non Vàng Anh (quận 5, TPHCM) năm học 2024-2025 lên 7,8 triệu đồng/học sinh/tháng (tăng hơn gấp đôi so với năm học trước) đã không nhận được đồng thuận của phụ huynh. Nếu so với học phí của trường công lập (không triển khai mô hình tiên tiến), mức thu nói trên cao hơn 4 lần và tương đương học phí trường ngoài công lập chất lượng cao.