Lại lo không tuyển được giáo viên

“Đói” ứng viên

Ngày 1-2, Trường Tiểu học tư thục N.T. (quận Gò Vấp) đăng thông báo tuyển dụng giáo viên tiếng Anh, với yêu cầu có ít nhất 1 năm kinh nghiệm, ưu tiên người có kỹ năng hoạt náo, biết ca hát, làm quản trò và dẫn chương trình, thu nhập theo thỏa thuận, từ 8-12 triệu đồng/tháng.

Nhiều ứng viên cho biết, thu nhập dưới 10 triệu đồng/tháng chưa đủ sức thu hút do công việc ở trường phổ thông đòi hỏi toàn thời gian, trong khi với chuyên môn tiếng Anh, giáo viên có thể kiếm thu nhập từ 200.000-300.000 đồng/buổi dạy kéo dài 2 giờ tại các trung tâm ngoại ngữ.

Tương tự, Trường THCS-THPT Ngọc Viễn Đông (quận 12) đăng thông báo tuyển dụng giáo viên ở nhiều môn học với hàng loạt yêu cầu như: kiêm nhiệm thêm công tác khác trong trường học, biết chơi và hướng dẫn học sinh các môn thể dục thể thao và nghệ thuật, thành thạo kỹ năng sử dụng vi tính thiết kế bài giảng điện tử, ngoại hình thu hút học sinh. Tuy nhiên, lương khởi điểm được đơn vị này đưa ra chỉ hơn 8 triệu đồng/tháng nên khó thu hút ứng viên.

Ở bậc mầm non, sau Tết Nguyên đán là thời điểm các trường biến động lớn về nhân sự do giáo viên nghỉ việc, về quê chưa trở lại thành phố hoặc tìm môi trường khác có thu nhập cao hơn. Bà N.T., một trong những thành viên tham gia đầu tư hệ thống Trường Mầm non V.M. (TP Thủ Đức), cho biết, sau hai năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, đơn vị đã nỗ lực bình thường hóa tất cả hoạt động, tăng lương hàng năm theo chế độ thâm niên cho giáo viên nhưng vẫn đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự. Sau kỳ nghỉ tết, trường thông báo tuyển dụng 5 giáo viên trình độ trung cấp sư phạm và 2 bảo mẫu, nhưng chỉ lác đác vài hồ sơ dự tuyển.

Ngoài thông báo tuyển dụng giáo viên, Trường Mầm non B.H.P. (quận Bình Tân) cần tuyển hiệu trưởng có trình độ cao đẳng sư phạm, có kinh nghiệm và kỹ năng quản lý nhân sự.

Cũng trong tháng 2-2023, nhiều trường mầm non ngoài công lập đăng thông báo tuyển dụng các vị trí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng với thu nhập cao hơn giáo viên từ 7-12 triệu đồng/tháng, nhưng vẫn không tìm ra ứng viên do khan hiếm nguồn tuyển.

Cần tăng đãi ngộ cho giáo viên

Giữa tháng 1-2023 vừa qua, Phòng GD-ĐT quận 4 công bố danh sách ứng viên đủ điều kiện trúng tuyển giáo viên các trường công lập. Trong đó, bậc mầm non chỉ có 8 ứng viên trúng tuyển trên tổng số 28 giáo viên cần bổ sung, bậc tiểu học có 6 ứng viên trúng tuyển trên tổng số 32 chỉ tiêu cần bổ sung, bậc THCS có 12 ứng viên trúng tuyển trên tổng số 19 giáo viên cần bổ sung. Đáng nói, hàng loạt trường tiểu học như Đoàn Thị Điểm, Lê Thánh Tôn, Vĩnh Hội, Lý Nhơn, Nguyễn Văn Trỗi, Xóm Chiếu, Đống Đa, Nguyễn Thái Bình có nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiếng Anh, Tin học nhưng không có ứng viên trúng tuyển.

Tại quận 12, Trưởng phòng GD-ĐT Khưu Mạnh Hùng cho biết, từ nay đến 17 giờ ngày 23-2, ứng viên có thể nộp hồ sơ dự tuyển viên chức với 160 chỉ tiêu giáo viên cần bổ sung ở các bậc học. Cụ thể, bậc mầm non cần bổ sung 33 giáo viên, bậc tiểu học cần tuyển 37 giáo viên và bậc THCS cần tuyển 70 giáo viên ở nhiều môn học. Qua thống kê sơ bộ, nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các môn tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật.

Cô Trần Bé Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (quận 1), thông tin, hàng năm có từ 2-3 giáo viên nghỉ việc với nhiều lý do như: chuyển công tác về quê, tìm công việc khác có thu nhập tốt hơn, chuyển qua trường quốc tế… “Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, nhà trường sử dụng lao động thỉnh giảng nhưng nhiều trường hợp làm một thời gian rồi xin nghỉ khiến đội ngũ biến động, một số thời điểm ban giám hiệu phải choàng gánh đứng lớp”, cô Hồng Hạnh bày tỏ.

Tại quận Bình Tân, năm 2021, toàn quận có 36 giáo viên xin nghỉ việc, riêng năm 2022 tăng lên 51 giáo viên xin nghỉ việc. Năm học 2022-2023, quận Bình Tân cần bổ sung 128 giáo viên tiểu học và 161 giáo viên THCS. Từ thực tế này, cô Phạm Thị Mười, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Linh Đông (TP Thủ Đức) nêu ý kiến, giáo viên tâm tư trong bối cảnh thu nhập còn hạn chế. Do đó, lãnh đạo các cấp cần nghiên cứu có thêm chính sách ưu đãi để giúp đội ngũ giáo viên yên tâm công tác, đồng thời thu hút thêm người giỏi gắn bó với nghề.