TPHCM: Xây dựng môi trường học đường không ma túy

Theo Công an TPHCM, hiện nay, tội phạm ma túy đang có xu hướng trẻ hóa, len lỏi ngày càng tinh vi vào môi trường học đường.

Dưới vỏ bọc của thuốc lá điện tử, shisha, “nước vui”, “bóng cười”... chỉ một chút tò mò, một lời rủ rê thiếu suy nghĩ, hay những áp lực cũng có thể kéo các bạn trẻ; đặc biệt là sinh viên, vào vòng xoáy nghiện ngập.

Mục đích của chương trình nhằm lan tỏa nhận thức sâu rộng, trang bị kiến thức vững chắc và xây dựng những kỹ năng tự bảo vệ cần thiết cho sinh viên trước hiểm họa ma túy… Từ đó, mỗi sinh viên trở thành tuyên truyền viên, “đại sứ” tích cực lan tỏa tinh thần phòng, chống ma túy đến cộng đồng.

Tại chương trình, các sinh viên được theo dõi các tiết mục văn nghệ, phim phóng sự “TPHCM - Nói không với ma túy học đường”… Chương trình “School Tour – Học đường không ma túy”, “Uni Tour” đang nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân, sinh viên trên địa bàn thành phố.

Đầu năm 2024 đến tháng 4-2025, Công an TPHCM phát hiện, xử lý 4.428 vụ vi phạm pháp luật về ma túy, liên quan đến 11.863 đối tượng; thu hơn 1,7 tấn ma túy. Trong đó, công an khởi tố 3.992 vụ với 8.582 bị can.

Công an thành phố cũng tổ chức hơn 1.300 buổi tuyên truyền với 480.000 lượt người tham gia. Riêng tại các trường học, 121 buổi tuyên truyền đã được triển khai với hơn 96.000 học sinh, sinh viên, giáo viên tham gia.