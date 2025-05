Thủ tướng chỉ đạo các vấn đề nóng trong giáo dục

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 61/CĐ-TTg về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, bảo đảm biên chế giáo viên mầm non, phổ thông và nghỉ hè cho trẻ em, học sinh năm 2025.

Thủ tướng chỉ đạo quản lý trẻ em, học sinh không để xảy ra tai nạn, thương tích, đuối nước trong kỳ nghỉ hè

Công điện nêu rõ, công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp; hơn 22 triệu trẻ em, học sinh đang chuẩn bị kết thúc năm học và sắp đến kỳ nghỉ hè. Ngành giáo dục vẫn còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ tại một số địa phương, với khoảng 60.000 biên chế được giao chưa tuyển dụng trong khi còn thiếu hơn 120.000 giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông công lập; còn xảy ra tình trạng mất an toàn, tai nạn, đuối nước đối với trẻ em, học sinh…

Do đó, để bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra an toàn, nghiêm túc, gọn nhẹ, hiệu quả, bảo đảm đủ biên chế giáo viên giảng dạy từ năm học 2025 - 2026..., Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi trên địa bàn, bảo đảm không vì sắp xếp bộ máy mà ảnh hưởng đến công tác tổ chức kỳ thi.

Thủ tướng yêu cầu tập trung chuẩn bị kỹ, đầy đủ các điều kiện, có kế hoạch, phương án cụ thể tổ chức kỳ thi bảo đảm 6 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả". Các bộ, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra các khâu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi...

Về bảo đảm biên chế, đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông, Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc tuyển dụng giáo viên của các địa phương để đảm bảo tuyển dụng hết số biên chế đã được giao; tiếp tục rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế giáo viên mầm non, phổ thông còn thiếu so với định mức quy định của ngành giáo dục. Bộ nghiên cứu, có giải pháp phù hợp, hiệu quả khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, bảo đảm dạy học 2 buổi/ngày; không vì việc sắp xếp, tổ chức bộ máy mà để thiếu giáo viên, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

UBND các tỉnh thành chủ động rà soát, sắp xếp, điều tiết giáo viên mầm non, phổ thông giữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; tăng cường cử giáo viên biệt phái, dạy liên trường, liên cấp; có các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để tuyển đúng, tuyển đủ giáo viên theo số biên chế được cấp có thẩm quyền giao, không để xảy ra tình trạng có biên chế mà không thực hiện tuyển dụng; ký hợp đồng giảng dạy để kịp thời bổ sung số lượng giáo viên còn thiếu theo quy định; xem xét, ưu tiên tuyển dụng, ký hợp đồng theo thẩm quyền đối với những giáo viên đã có thời gian thực hiện hợp đồng giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nếu đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn và phù hợp với quy định…

PHAN THẢO