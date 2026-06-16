Lâm Đồng: Tìm thấy bé trai hơn 2 tuổi sau 12 giờ mất tích

Sau gần 12 giờ mất liên lạc, bé trai hơn 2 tuổi đi lạc vào khu vực rẫy tại đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, đã được người dân và lực lượng chức năng tìm thấy an toàn.