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Lâm Đồng: Tìm thấy bé trai hơn 2 tuổi sau 12 giờ mất tích

SGGPO

Sau gần 12 giờ mất liên lạc, bé trai hơn 2 tuổi đi lạc vào khu vực rẫy tại đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, đã được người dân và lực lượng chức năng tìm thấy an toàn.

TIẾN THẮNG

Từ khóa

lâm đồng phú quý đi lạc trong rừng bé trai đi lạc

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