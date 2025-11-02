Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể bé gái trong vụ vỡ hồ chứa

Sáng 2-11, bà Nguyễn Nữ Thanh Loan, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái bị mất tích trong vụ vỡ hồ chứa xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là cháu L.N.B.T. (SN 2012, trú xã Tuy Phong). Thi thể cháu được tìm thấy cách vị trí xảy ra sự cố khoảng 500m sau nhiều giờ tìm kiếm khẩn trương của các lực lượng chức năng.

Tìm thấy thi thể bé gái trong vụ vỡ hồ chứa

Như tin đã đưa, khuya 1-11, một hồ chứa nước của trang trại trên núi tại xã Tuy Phong bất ngờ bị vỡ do lượng nước lớn dồn về. Nước tràn qua cầu, dâng cao từ 4-5m, tạo dòng chảy xiết cuốn trôi nhiều tài sản, làm gãy trụ điện và chia cắt giao thông hai bên. Nhiều người dân phải tháo chạy trong đêm.

Vụ việc khiến 3 người trong một gia đình bị nước cuốn. Hai vợ chồng được người dân cứu kịp thời, riêng cháu T. mất tích và sau đó được xác định đã tử vong.

Hồ chứa nước trên núi bị vỡ khiến nhiều người bị cuốn trôi

Hiện nguyên nhân vụ vỡ hồ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan Lâm Đồng: Vỡ hồ chứa, 3 người bị cuốn trôi

NGUYỄN TIẾN