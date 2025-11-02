Lâm Đồng: Vỡ hồ chứa, 3 người bị cuốn trôi

Trong đêm 1-11, hồ chứa nước của một trang trại gà bất ngờ bị vỡ khiến 2 vợ chồng và 1 bé gái ở tỉnh Lâm Đồng bị cuốn trôi.

Rạng sáng 2-11, lực lượng chức năng và người dân địa phương xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bé gái học lớp 8 bị nước cuốn trôi sau khi hồ chứa nước của một trang trại gà trên địa bàn bị vỡ.

Clip lực lượng chức năng xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) xuyên đêm tìm người mất tích

Theo thông tin ban đầu, khuya 1-11, lượng nước lớn bất ngờ đổ về hồ chứa của một trang trại gà trên núi ở xã Tuy Phong, dẫn đến hồ chứa bị vỡ, tạo thành dòng chảy lớn như suối, cuốn trôi nhiều vật dụng và làm gãy trụ điện. Thời điểm đó, nước dâng cao khoảng 4-5m, tràn qua cầu, chia cắt hoàn toàn giao thông hai bên.

Vụ việc khiến 2 vợ chồng và 1 cháu bé bị nước cuốn trôi. May mắn sau đó, 2 vợ chồng đã được người dân cứu kịp thời, nhưng bé gái học lớp 8 mất tích.

Vụ việc khiến 1 em học sinh lớp 8 mất tích

Trao đổi với Báo SGGP, bà Nguyễn Nữ Thanh Loan, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phong cho biết: “Hiện nay, nước đã rút, nhưng lực lượng cứu hộ vẫn túc trực để tìm kiếm cháu bé".

Nước lũ đổ về trong đêm

Hiện trường vụ việc cho thấy, khu vực hạ lưu hồ chứa bị xé toạc, tạo thành một khe suối sâu gần 2m, nhiều đoạn mặt đường bị cắt đứt. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm quanh khu vực hạ lưu, đồng thời xác minh nguyên nhân vụ việc.

Lượng nước đổ về rất lớn

“Thông tin ban đầu chúng tôi nhận được là có thông báo xả nước, nhưng chưa xác định được lưu lượng và thời điểm cụ thể. Việc nước đổ về nhanh như vậy là bất ngờ”, đại diện Đảng ủy xã Tuy Phong thông tin.

Đến rạng sáng 2-11, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai khẩn trương. Nguyên nhân chính thức của vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TIẾN