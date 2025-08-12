Xã hội

Làm rõ nguyên nhân 3 người thương vong trên công trường dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh

SGGPO

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Ban QLDA 85 khẩn trương kiểm tra, rà soát, khắc phục những bất cập trong quá trình thi công dự án đường cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh sau sự cố tai nạn lao động làm 3 người thương vong.

Làm rõ nguyên nhân 3 người thương vong trên công trường dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án 85, nhà thầu thi công rà soát lại quy trình kiểm tra, kiểm soát an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường trên toàn dự án.

Đồng thời, Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và giải pháp khắc phục; các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa trường hợp tương tự. Bộ Xây dựng cũng đề nghị chủ đầu tư và các bên liên quan hỗ trợ, thăm hỏi, động viên kịp thời gia đình người bị nạn.

Theo báo cáo ban đầu của chủ đầu tư, khoảng 9-10 giờ ngày 11-8, tại gói thầu 13-XL dự án xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh, trong quá trình nhà thầu thi công đổ bê tông hạng mục bậc nước của mái taluy, do bất cẩn khi thao tác nên bị trượt theo khối bê tông dẫn đến 2 người tử vong, một nạn nhân bị thương.

Ban QLDA 85 đã cùng các bên liên quan phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân; đồng thời khẩn trương đưa nạn nhân bị thương đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên; và đến thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

Tin liên quan
MINH ANH

Từ khóa

Ban QLDA 85 Chí Thạnh Bộ Xây dựng Người bị nạn An toàn lao động Đổ bê tông Nhà thầu Bất cẩn Thăm hỏi Gói thầu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn