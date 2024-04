Làm rõ sai phạm đến đâu, xử lý đến đó

Ngày 10-4, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban cơ quan cảnh sát điều tra các cấp quý 1.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, thời gian qua, hoạt động điều tra của Bộ Công an được nâng cao chất lượng qua việc thúc đẩy chuyển đổi số, số hóa dữ liệu nghiệp vụ. Từ công tác trên, cơ quan cảnh sát điều tra đã đẩy nhanh tiến độ, chất lượng điều tra các vụ án, nhiều vụ chưa có tiền lệ, xảy ra trong lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín. Trong quý 1, cơ quan cảnh sát điều tra các cấp đã tiếp nhận được hơn 54.400 nguồn tin về tội phạm, đã thụ lý hơn 55.800 vụ án và hơn 82.000 bị can. Tỷ lệ khám phá án trật tự xã hội cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu lực lượng cảnh sát điều tra các cấp cần tập trung các giải pháp tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, đẩy nhanh tiến độ các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; thực hiện thống nhất quan điểm “làm rõ từng phần, rõ đến đâu, kết luận, đề nghị xử lý đến đó”.

GIA KHÁNH